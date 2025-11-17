Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da Kıbrıs gazisi Mahmut Akbolat son yolculuğuna uğurlandı

        Ordu'da 71 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Mahmut Akbolat'ın cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 17:50 Güncelleme: 17.11.2025 - 17:50
        Ordu'da Kıbrıs gazisi Mahmut Akbolat son yolculuğuna uğurlandı
        Ordu'da 71 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Mahmut Akbolat'ın cenazesi toprağa verildi.

        Akbolat için Çamaş ilçesindeki Edirli Söken Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

        Törene, Akbolat'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Muammer Erol, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Albay Sadi Akman ile vatandaşlar katıldı.

        Akbolat'ın cenazesi, öğle vaktine müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.

        Vali Erol ve protokol üyeleri, Mahmut Akbolat'ın yakınlarına taziyelerini iletti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

