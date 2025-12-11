Ordu'da fabrika bahçesine el yapımı patlayıcı atan şüpheli yakalandı
Ordu'nun Ünye ilçesinde bir fabrikanın bahçesine el yapımı patlayıcı atan şüpheli gözaltına alındı.
İddiaya göre, Göbü Mahallesi'ndeki fındık fabrikasının bahçesinde patlama oldu.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, bir araçta hasara yol açan olayın, el yapımı patlayıcı atılması sonucu meydana geldiğini belirledi.
Yapılan inceleme sonucu kimliği tespit edilen şüpheli, olay yeri civarında yakalandı.
Gözaltına alınan zanlı K.Ç'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
