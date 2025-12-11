Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da fabrika bahçesine el yapımı patlayıcı atan şüpheli yakalandı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde bir fabrikanın bahçesine el yapımı patlayıcı atan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2025 - 21:02 Güncelleme: 11.12.2025 - 21:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da fabrika bahçesine el yapımı patlayıcı atan şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ordu'nun Ünye ilçesinde bir fabrikanın bahçesine el yapımı patlayıcı atan şüpheli gözaltına alındı.

        İddiaya göre, Göbü Mahallesi'ndeki fındık fabrikasının bahçesinde patlama oldu.

        İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, bir araçta hasara yol açan olayın, el yapımı patlayıcı atılması sonucu meydana geldiğini belirledi.

        Yapılan inceleme sonucu kimliği tespit edilen şüpheli, olay yeri civarında yakalandı.

        Gözaltına alınan zanlı K.Ç'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Güler'den SDG'ye net mesaj
        Bakan Güler'den SDG'ye net mesaj
        Doğum izni 25 haftaya çıkıyor
        Doğum izni 25 haftaya çıkıyor
        "Savaşa şimdiden hazırız"
        "Savaşa şimdiden hazırız"
        Jurasek'in yerine 2 aday!
        Jurasek'in yerine 2 aday!
        Yine yüreğimiz kavruldu! Çocuklarının gözü önünde katledildi!
        Yine yüreğimiz kavruldu! Çocuklarının gözü önünde katledildi!
        11 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        11 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        "İşveren taşın altına elini koymalı"
        "İşveren taşın altına elini koymalı"
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Danıştay'dan AIDS tazminatı kararı
        Danıştay'dan AIDS tazminatı kararı
        Tuğyan'ın valizlerle görüntüsü ortaya çıktı
        Tuğyan'ın valizlerle görüntüsü ortaya çıktı
        Beşiktaş'a Premier Lig'den stoper!
        Beşiktaş'a Premier Lig'den stoper!
        İşyeri ruhsatları yönetmeliği değişti
        İşyeri ruhsatları yönetmeliği değişti
        Nadide tür ağaçta görüntülendi!
        Nadide tür ağaçta görüntülendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu
        Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu
        Film gibi kaçış: Machado tekneyle Venezuela'dan çıkmış
        Film gibi kaçış: Machado tekneyle Venezuela'dan çıkmış
        Gastronominin ezber bozan tezleri
        Gastronominin ezber bozan tezleri
        Domenico Tedesco'dan ilk 11 kararı!
        Domenico Tedesco'dan ilk 11 kararı!
        Tahvil ve hisse fonu zamanı
        Tahvil ve hisse fonu zamanı

        Benzer Haberler

        Fındık fabrikasının yanına el yapımı patlayıcı atan şüpheli yakalandı
        Fındık fabrikasının yanına el yapımı patlayıcı atan şüpheli yakalandı
        Ordu'da kuraklık riskine karşı gölet sayısı 100'e çıkarılacak
        Ordu'da kuraklık riskine karşı gölet sayısı 100'e çıkarılacak
        Ordu'da 6,5 yılda 2 bin 600 km yol asfalt ve betonlandı
        Ordu'da 6,5 yılda 2 bin 600 km yol asfalt ve betonlandı
        Ordu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü
        Ordu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü
        Ordu'da minik öğrenciler "sağlık elçisi" oluyor Ordu'da "Sağlıklı Çocuk, Sa...
        Ordu'da minik öğrenciler "sağlık elçisi" oluyor Ordu'da "Sağlıklı Çocuk, Sa...
        Sanayinin tek kız çırağı: 17 yaşındaki Dilem, hayalinin peşinde koşuyor Oje...
        Sanayinin tek kız çırağı: 17 yaşındaki Dilem, hayalinin peşinde koşuyor Oje...