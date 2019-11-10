Fatsa'da 10 Kasım

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81. yılında Ordu’nun Fatsa ilçesinde saygıyla anıldı.

Atatürk’ün ebediyete intikalinin 81. yılı nedeniyle Fatsa’da ilk tören 15 Temmuz Özgürlük Meydanı Hükümet Konağı önünde düzenlendi. Tören anıt önünde çelenk sunumuyla başladı. Çelenk sunumunun ardından 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Tören daha sonra Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şehit Sercan Öklük İlkokulu ve Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu organizesinde Fatsa Belediyesi Kültür Sarayında gerçekleşen anma programı ile devam etti. Burada da 2 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma gerçekleşti. Daha sonra öğrenciler tarafından Atatürk’ün sevdiği şarkılar seslendirildi.

Törene Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Fatsa Cumhuriyet Başsavcısı Özcan Çabukoğlu, resmi kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Program Atatürk’ün hayatından kesitlerin yer aldığı oratoryo gösterisinin ardından sona erdi.

ORDU 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:35

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