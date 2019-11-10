Ordu’da ’10 Kasım Atatürk’ü anma’ koşusu 18 ilden 200 sporcunun katıldığı koşu, renkli görüntülere sahne oldu

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Ordu’da, 18 ilden 200 sporcunun katılımı ile 10 Kasım Atatürk’ü Anma Yol Koşusu gerçekleştirildi.

Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 81’inci yıl dönümünü anma etkinlikleri kapsamında, Ordu’nun Mesudiye ilçesinde 18 ilden 200 sporcunun katılımı ile koşu etkinliği düzenlendi. Ordu Valiliği himayelerinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Organizasyonu ile Mesudiye Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen koşu yarışını çok sayıda vatandaş izleme fırsatı buldu.

Yarışmalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları Ordu Vali Yardımcısı Ekrem Ballı, Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Atik, Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ve protokol üyeleri tarafından verildi.

ORDU 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:35

GÜNEŞ 07:02

ÖĞLE 12:17

İKİNDİ 14:58

AKŞAM 17:23

YATSI 18:44

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