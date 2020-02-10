Kamyonetin arkasına bağladığı kızakla şehir turu attı Ordu’da kamyonetin arkasına bağladığı kızakla kayan şahıs, tebessüm ettirdi

Ordu’nun Çamaş ilçesinde kent merkezinde aracın arkasına bağladığı kızakla kayan vatandaş, görenlere tebessüm ettirdi.

Ordu’da etkili olan kar yağışı, özellikle yüksek kesimli bölgelerde yer yer 90 santimetreye kadar ulaştı. Kimi zaman vatandaşlar kar nedeniyle zor anlar yaşarken bazı vatandaşlar ise kar yağışını fırsata çevirerek doyasıya eylendi. Çamaş ilçe esnaflarından Yalçın Kaya Bölükbaş, kayak keyfine farklı bir yorum getirdi. Uzun zaman sonra ilçe merkezine yağan karı fırsat bilen Bölükbaş, bir kamyonetin arkasına bağladığı kızakla kayarak şehir içerisinde gezdi. Karda dakikalarca şehir turu atarak eğlenen vatandaşın doyasıya eğlendiği o görüntüler ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Bazı vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şaşkına dönerken, Çamaş ilçesindeki bazı sokak köpeklerinin de kar üzerinde kızakla şehir turu atan vatandaşın peşinden koşması görenleri tebessüm ettirdi. Yalçın Kaya Bölükbaş da uzun zaman sonra yağan karın keyfini çıkarmak istediğini belirterek kısa süre de olsa eğlendiğini kaydetti.

ORDU 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 05:57

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