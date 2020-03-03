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Ordu’da şehitlere saygı konvoyu

İHA

Ordu'nun Korgan ilçesinde Suriye İdlib şehitlerini anmak için 100 araçlık konvoy düzenlendi.

Ordu’da şehitlere saygı konvoyu

Ordu’nun Korgan ilçesinde Suriye İdlib şehitlerini anmak için 100 araçlık konvoy düzenlendi.
Korgan Şoförler Odası ve Korgan Belediyesi tarafından, Suriye İdlip’de hain saldırı sonrası şehit olan askerler, gaziler ve görev yapmaya devam esen Mehmetçikler için saygı konvoyu yapıldı. İlçe merkezinde yaklaşık 100 aracın katıldığı ve Korgan meydanından başlayan konvoy şehir turu atarak, başlama noktasında son buldu. Konvoyun ardından şehitlerin isimleri okunarak Kur’ani Kerim tilaveti ve dua yapıldı. Saygı duruşundan bulunulmasının ardından okunan İstiklal Marşı sonrası kalabalık olaysız şekilde dağıldı.
Öte yandan konvoya ve anma programına, Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, Şoförler Odası Başkanı Selahattin Çağlan, AK Parti İlçe Başkanı Eyüp Karabayrak, Milli Eğitim Müdürü Murtaza Alan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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