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Şehrin dört bir yanı dezenfekte ediliyor

İHA

Fatsa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçenin çeşitli mahallerinde dezenfektanlı yıkama çalışmalarına gecegündüz devam ediyor.

Şehrin dört bir yanı dezenfekte ediliyor

Fatsa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçenin çeşitli mahallerinde dezenfektanlı yıkama çalışmalarına gecegündüz devam ediyor.
Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler İlçenin Şerefiye, Hamlık, Kurtuluş, Fatih, Evkaf Mahallelerinde sabahın ilk ışıklarına kadar dezenfektanlı yıkama çalışması yaparken, gündüz ise Mustafa Kemal Paşa, Dumlupınar, Yalıköy, Bolaman, Ilıca ve Dolunay Mahallelerinde dezenfektanlı yıkama çalışmalarını gerçekleşti.
Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar yıkama çalışmalarının caddelerin yoğunluk durumuna göre program dahilinde yapıldığını belirterek, “Korona virüse karşı alınan tedbirler çerçevesinde ekiplerimiz tarafından gecegündüz demeden şehrin dört bir yanını dezenfekte ederken, Fatsa Vefa Sosyal Destek Ekibimiz de büyüklerimizin ihtiyaçları için canla başla çalışıyor. Hemşehrilerimizden ricamız, hijyen konusunda kendilerinin de tedbirlerini alması ve bu konuda özen göstermesidir. Yürekten inanıyoruz, Birlikte Başaracağız. Lütfen evde kalın” dedi.

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