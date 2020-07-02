Ordu´da 1 cadde ve 4 sokak karantinaya alındı

<br>Ahmet BAYRAK/GÜRGENTEPE (Ordu), (DHA)ORDU´nun Gürgentepe ilçesine bağlı Kirazgüneyi Mahallesi´nde 1 cadde ile 4 sokak, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.<br>Ordu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, ilçeye bağlı Kirazgüneyi Mahallesi´nin bazı cadde ve sokaklarının karantina alındığı belirtildi. Açıklamada, "Yaşanan salgının bir an önce engellenmesi, vatandaşlarımızın sağlık güvenliğinin korunması amacıyla; Gürgentepe ilçesi Kirazgüneyi Mahallesi ile ilgili olarak uyulması gereken kurallara ilişkin ilave tedbirlerin alınması gerekli görülmüştür. Bu kapsamda; Ordu ili Gürgentepe ilçesi Kirazgüneyi Mahallesi´nde çeşitli sebeplerle yapılan testler sonucunda koronavirüs vakalarının tespit edilmesi, olası vaka ve bunların temaslıları sonucu ev karantinasında bulunan kişiler bulunduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda koronavirüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla; Kirazgüneyi Mahallesi´nin Barış Caddesi ile Fırat, Hürriyet, Karabalta ve Fındık sokaklarında 1 Temmuz saat 24.00´dan itibaren ikinci değerlendirmeye kadar karantina kararı alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.DHA-Genel Türkiye-Ordu / Gürgentepe Ahmet BAYRAK<br>2020-07-02 09:04:50<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.