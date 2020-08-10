Üzerine benzin dökerek yaktığı birlikte yaşadığı kadın öldü, kendisi ağır yaralı



Nurcan ŞANLI/FATSA (Ordu), (DHA)ORDU'nun Fatsa ilçesinde Soner Durgun (22), kendisini ve birlikte yaşadığı Merve Yeşiltaş (31) benzin dökerek yaktı. Ağır yaralanan Yeşiltaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, tedaviye alınan Durgun'un ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olay, önceki gün ilçeye bağlı Şerefiye Mahallesi´nde meydana geldi. Soner Durgun, iddiaya göre bir süredir birlikte yaşadığı Merve Yeşiltaş ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu Durgun, evde bulunan motorlu testereye ait benzini önce Yeşiltaş'ın üstüne, daha sonra kendi üstüne dökerek çakmakla ateşe verdi. Üzerindeki kıyafetlerin ve evde bazı eşyaların yanması sonucu çıkan yangında, Soner Durgun ve Merve Yeşiltaş, yaralandı. Çevredeki vatandaşların yangın ihbarıyla adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalede bulunulan yaralılar Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, buradan da Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.

Vücudunda 2'nci derece yanıklar olduğu tespit edilen Merve Yeşiltaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedaviye alınan Soner Durgun´un sağlık durumunun ise kritik olduğu öğrenildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Genel Türkiye-Ordu / Fatsa Mustafa KIRLAK

2020-08-10 18:08:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.