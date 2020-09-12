Altınordu’da Kovid-19 denetimleri sürüyor

Ordu Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda Altınordu ilçesinde korona virüsü (Kovid19) denetimleri gerçekleştirildi.

Tüm dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan korona virüsü salgını nedeniyle denetimler arttırılırken, Ordu’da da virüsün yayılmasını engellemek adına yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, Vali Yardımcısı Ekrem Ballı'nın koordinesinde, Altınordu Belediye Başkan Yardımcısı Cihat Demiralp, Altınordu İlçe Emniyet Müdürü Kayacan Ekin, İlçe Jandarma Komutanı Umut Demiröz, Altınordu Belediyesi Zabıta Müdürü Ahmet Akkaya ve Sağlık ve Tarım Müdürlüğü yetkililerinin katılımıyla polis ve zabıta eşliğinde denetim yapıldı. Altınordu'nun cadde ve sokaklarında maske ve mesafe denetimleri yapan ekipler, vatandaşlara kurallar konusunda uyarılarda bulundu.

İş yerlerini de Kovid19 tedbirleri yönünden denetleyen ekipler, toplum sağlığının korunması ve biran önce normal hayata geçilebilmesi için tedbirlere uymanın hayati önem taşıdığını ifade edip, insanları bilinçlendirdi.

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