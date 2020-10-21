Ordu’da eroin türevi taşıyan bir kişi yakalandı

Kuvvetli sağanak var! 10 il için sel uyarısı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ordu’da uyuşturucuyu önlemeye yönelik yapılan kontrol ve denetimlerde üzerinde eroin imalatında kullanılan kodesk bulunan bir kişi yakalandı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık ve uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yapılan titiz çalışmalar neticesinde Fatsa ilçesinde otobüs ile yolculuk yapan 1 şüpheli şahsın üst aramasında 13 gram eroin türevi (kodeks) ele geçirildi.

Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.