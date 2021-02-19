Kumru’da kar temizleme çalışmaları

Ordu’nun Kumru ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası belediye ekipleri temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde başlayan ve tüm kenti etkisi altına kar yağışı sonrası ekipler, temizleme ve küreme çalışmalarını sürdürüyor. Kumru ilçesinin kent merkezinde de etkili olan kar yağışı sonrası ana arterlerde temizleme çalışmalarını tamamlayan ekipler, yol kenarları ve kaldırımlardaki karları da temizliyor. Ordu Büyükşehir ve Kumru Belediyesi ekiplerince yürütülen temizleme çalışmalarında iş makineleri de kullanılırken, ekipler ise kürek yardımıyla kaldırımlardaki karları temizliyor.

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