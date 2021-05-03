İtfaiyeden evde kalanları uyarı: “Mutfağa dikkat edin”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İtfaiyeden evde kalanları uyarı: “Mutfağa dikkat edin”

İHA

İtfaiyeden evde kalanları uyarı: “Mutfağa dikkat edin”

Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 17 Mayıs’ta sona erecek olan tam kapanma sürecinde muhtemel ev kazalarının yaşanmaması için uyarılarda bulundu.
Korona virüs salgını dolayısıyla tüm yurtta uygulanmaya başlanan ve 17 Mayıs’ta sona erecek olan tam kapanma süreci devam ediyor. Vatandaşların bu süre zarfında evlerinde geçirdikleri zaman aralığı da artıyor. Yaşanması muhtemel ev kazalarının artabileceği bu dönemde alınacak basit önlemler ise hayati önem taşıyor.
Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı da tam kapanma süresi başta olmak üzere evlerde alınması gereken önlemler hakkında uyarılarda bulundu. Yapılan uyarıda, alınacak basit tedbirlerle yaşanması muhtemel birçok kazanın önlenebileceği vurgulandı.

Mutfağa dikkat
Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığından yapılan uyarılarda tedbirlerin en çok uygulanacağı alanlar arasında mutfak ilk sırada yer alıyor. Bu kapsamda mutfakta ocağa yakın noktalarda, kolayca tutuşabilecek kumaş ve benzeri ürünler bulundurmamak gerekiyor. Çocukların fırın, ocak gibi aletlerin düğmesiyle oynamaması için koruyucu aparatlar kullanılması önem arz ediyor. Bıçak gibi kesici aletlerden kaynaklanacak kazaların engellenmesi için ortamın sağlıklı aydınlatılması, pişirme esnasında kullandığınız tavanın kulpunun içe dönük olması, gıda ürünleri ile temizlik malzemelerinin yan yana bırakılmaması ve aspiratör filtresinin düzenli olarak değiştirilmesi de önemli tedbirler arasında yer alıyor.

“Evin her köşesinde önlem alınmalı”
Mutfak dışında evin birçok bölümünde de ev kazalarına karşı alınması gereken tedbirlerin olduğuna dikkat çeken Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, şu uyarılarda bulundu:
“Evlerde ki ıslak zeminlerden kaynaklanabilecek kayma, düşme, elektrik çarpması gibi kazaların engellenmesi için zeminin kuru tutulmasına özen gösterilmeli, altı kaymaz madde ile kaplı kilimler tercih edilmelidir. Olası kaza ihtimaline karşı banyo kapısını kilitlememeye özen gösterilmelidir. LPG ve doğal gaz zehirlenmelerine karşı doğru havalandırma yapıldığından emin olunmalı ve evde erken uyarı cihazı kullanılmalıdır. Şampuan, deterjan ve temizlik ürünü gibi kimyasal ürünler çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurmalıdır. Küçük çocukların yaşayabileceği kazaları engellemek için sandalye, masa ve sehpa benzeri mobilyaları cam kenarı önünde bulundurmalıdır. Çocuk odalarında devrilme ihtimali olan lambader, abajur gibi aydınlatıcılar kullanmalıdır. Isınmak için elektrikli ısıtıcı kullanıyorsanız otomatik olarak kapanan ürünleri tercih etmeniz, yangın ihtimalini önemli ölçüde engelleyecektir. Duvarların ve mobilyaların keskin sert kenar ve köşeleri için yaralanmaları önleyen köşe ve kenar koruyucuları kullanılmalıdır. Oda kapısı kapandığında yaşanacak olası parmak sıkışmalarını önleyen kapı tutucularından veya parmak koruyucularından yararlanılabilir. Devrilme riski olan raflı dolapların ve çekmeceli şifonyerlerin üzerinde, çocukların üstlerine düşebilecek eşyalar bırakılmamalı, mümkünse bu tip mobilyalar duvara sabitlenmelidir. Aksesuar olarak kullanılan ve çocukların yutulabilecekleri küçük objeleri ve kolayca kırılabilecek cam eşyalar, ulaşılması zor noktalarda bulundurulmalıdır. Pencere ve kapı kilitleri kullanmanız, çocuğunuzu olası büyük tehlikelerden koruyacaktır. Makas ve bıçak benzeri kesici aletleri ve ilaçları, çocukların kolayca ulaşamayacağı yerlerde veya çocuk güvenlik kilitli dolaplarda muhafaza edilmelidir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ordu’da Kovid-19 vaka sayıları düşüyor
YEREL HABERLER Ordu’da Kovid-19 vaka sayıları düşüyor
Korona virüsü yenen ünlü oyuncu taburcu oldu Ordu'da çekimleri süren 'Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin 'Sefer Kaptan'ı ünlü oyuncu Toygan Avanoğlu, korona virüsü yenerek taburcu oldu
YEREL HABERLER Korona virüsü yenen ünlü oyuncu taburcu oldu Ordu'da ...
Ünye’nin çehresi yatırımlar ile değişiyor Ordu’nun Ünye ilçesinde altyapı, üstyapı ve yol yatırımları, kentin çehresini değiştiriyor
YEREL HABERLER Ünye’nin çehresi yatırımlar ile değişiyor Ordu’nun ...
36 yaşındaki anestezi doktoru kalbine yenildi
YEREL HABERLER 36 yaşındaki anestezi doktoru kalbine yenildi
Yarım asırlık yol hasreti sona eriyor
YEREL HABERLER Yarım asırlık yol hasreti sona eriyor
Topraksız tarım ile çilek üretimini 3’e katlıyor Ordu’da çilek üreten çift, 500 metrekare alanı katlı sistem olarak kullanıp, bin 500 metrekareye çıkarttı Topraksız olarak çilek üretimine başlayan Esra-Tolga Yıldız çifti, yılın her ayı üretecekleri çilekte 10 ton rekolte bekliyor
YEREL HABERLER Topraksız tarım ile çilek üretimini 3’e ...
Fatsa’da Ramazan atmosferi evlere taşınıyor
YEREL HABERLER Fatsa’da Ramazan atmosferi evlere taşınıyor
Pandemide karakovan balına talep arttı Ordu’da arıcılık yapan Abdulkadir Yirmibeşoğlu, pandemi sürecinde bal satışlarının arttığını söyledi
YEREL HABERLER Pandemide karakovan balına talep arttı Ordu’da ...
Büyükbaş hayvanlarını kışın otele bırakıyor, yazın alıyorlar
YEREL HABERLER Büyükbaş hayvanlarını kışın otele bırakıyor, yazın ...
Kızılay'dan görevli kahramanlara sıcak ikram
YEREL HABERLER Kızılay'dan görevli kahramanlara sıcak ikram
İftar sonrası kalabalıklaşan ilçede denetim artırıldı
YEREL HABERLER İftar sonrası kalabalıklaşan ilçede denetim artırıldı
O çizgi yeniden çekildi
YEREL HABERLER O çizgi yeniden çekildi
Ordu’da kısıtlama sessizliği
YEREL HABERLER Ordu’da kısıtlama sessizliği
Ordu'da kaldırımlar araçlara kaldı
YEREL HABERLER Ordu'da kaldırımlar araçlara kaldı
Ordu'da sokakları yıkanıyor
YEREL HABERLER Ordu'da sokakları yıkanıyor
Altınordu’da zabıta göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Altınordu’da zabıta göz açtırmıyor
Karadeniz Sahil Yolu'nda 5 ayrı noktada eş zamanlı denetim
YEREL HABERLER Karadeniz Sahil Yolu'nda 5 ayrı noktada eş zamanlı ...
Ağaç kesiminde dereye yuvarlanıp öldü
YEREL HABERLER Ağaç kesiminde dereye yuvarlanıp öldü
Karı-koca 5 gün arayla koronavirüsten öldü
YEREL HABERLER Karı-koca 5 gün arayla koronavirüsten öldü
Kestiği ağacın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kestiği ağacın altında kalan yaşlı adam hayatını ...
Fındık tarımında ilk: ZİHA Ordu’da fındık bahçelerinin ilaçlanmasını ZİHA’lar yapıyor
YEREL HABERLER Fındık tarımında ilk: ZİHA Ordu’da fındık ...
Define yönetmenliği değişti, ikinci `Dipsiz Göl´ vakası engellendi
YEREL HABERLER Define yönetmenliği değişti, ikinci `Dipsiz Göl´ ...