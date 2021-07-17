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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Ordu kongresinde rahatsızlandı

DHA

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Ordu kongresinde rahatsızlandı


Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin Ordu İl Başkanlığı 1´inci olağan kongresinde konuşma yaptığı sırada rahatsızlandı. Konuşmasını yarıda kesen, odasında kısa süreli baygınlık geçiren Sarıgül´e sağlık görevlileri müdahale etti.
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin Ordu İl Başkanlığı´nın 1´inci olağan kongresine katılmak üzere bugün havayoluyla Ordu´ya geldi. Ordu-Giresun Havalimanı´nda karayoluyla kongrenin düzenlendiği otele geçen Mustafa Sarıgül, burada partiler tarafından karşılandı. Kongre salonunda partililere hitap eden Sarıgül, konuşması sırasında rahatsızlandı. Kürsüden ayrılıp kendisi için ayrılan dinlenme odasına geçen Sarıgül, burada kısa süreli baygınlık geçirdi. Sarıgül´e ilk müdahaleyi partilileri yaptı. Çağırılan 112 Acil Servis ekipleri, Sarıgül´e müdahale etti. Odasında dinlenen Sarıgül, kendisine geldi.
`TANSİYON DÜŞÜKLÜĞÜ OLDU´
Bir süre sonra basın mensuplarıyla bir araya gelen Sarıgül, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Tansiyonun düştüğünü belirten Sarıgül, "Bugün Ordu il kongremizi büyük bir enerjiyle büyük bir heyecanla gerçekleştirdik. Gerek sabah 5'te kalkmamız, daha sonra 7 kilometre koşmamız, sonra da fazla kahvaltı yapmadan uçağa binip buraya gelmemiz, tabii bir şehir turu atmamız, bulunduğumuz salondaki yurttaşlarımızın da sağ olsun yoğun ilgisi, bu sıcak hava olunca da biraz bir tansiyon düşüklüğü oldu. Gözlerim bir an karardı ama Allah'ıma hamdolsun bütün dostlarım da büyük desteğiyle şu anda gayet iyi ve gayet formdayım" dedi.
Gazetecilerin erken seçim üzerine sorduğu soruyu yanıtlayan Sarıgül, seçimlerin zamanında yapılmasından yana olduklarını belirtti. Sarıgül, "Türkiye Değişim Partisi olarak, biz yaz ayının ağustos ayı sonuna kadar eylülün birinci veya ikinci haftası yapacağımız kurultaydan sonra seçime hazır vaziyete geliyoruz. Şu anda seçime hazır durumda değiliz. 1,5 ay sonra inşallah Samsun´dan, Giresun´dan, Ordu´dan, Trabzon´dan seçime hazır vaziyete geliyoruz ama Türkiye Değişim Partisi olarak ana görüşümüz şudur; öğrenciler karnesini her sene alır, siyaset adamları karnesini dört yılda bir alır. O zaman çok fazla mazerete de gerek yok. Bırakın (seçimler) zamanında yapılsın. Yarın öbür gün demesinler ki; şöyle oldu da böyle oldu da şu oldu da bu oldu da. Türkiye Değişim Partisi olarak biz seçimlerin zamanında yapılmasını arzu ederiz. Ağustos ayındaki büyük kurultayımızdan sonra yapılacak olan her seçime biz hazırız. Türkiye´de çok olağanüstü şartlar yoksa seçimlerin zamanında yapılması Türkiye değişim partimizin ana görüşüdür ama çok olağanüstü şartlar varsa da bütün siyasi partiler bir araya gelerek erken seçim kararı üzerine de konuşulması lazım. Erken seçim konusu bir ulusal konudur. Yarın seçim yapılsın, öbür gün seçim yapılsın diyen bir parti değiliz. Biz bugünkü iktidarın yorulduğunu, enerjisinin bittiğini, her ampulün bir süresi vardır, artık ampulleri değiştirmenin zamanı geldiğini görüyoruz" diye konuştu.
Sarıgül, ardından partisinin yöneticileriyle toplantı düzenledi.DHA-Politika Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2021-07-17 16:01:57

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