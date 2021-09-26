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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu’da amatör balıkçılar iskeleye akın etti

İHA

Ordu’da amatör balıkçılar iskeleye akın etti

Ordu’da, güneşli havayı ve hafta sonunu fırsat bilen amatör balıkçılar, iskelede balık tutmanın keyfini yaşıyorlar.
Altınordu ilçesinde bulunan iskelede amatör balıkçılar bereketli bir gün geçiriyor. Hafta sonu ve güneşli hava olmasının da etkisiyle sabah saatlerinden itibaren günlük balık ihtiyaçlarını karşılayacak kadar avlanan çok sayıda balıkçı, istavrit balığının bol olduğunu belirtiyor. Günlük ortalama 23 kilo kadar balık avlayabildiklerini belirten balıkçılar, bu sayede güzel vakit geçirdiklerini ifade ediyor.
Rıhtım bölgesinde amatör olarak balık avlayan Salih Yılmaz isimli vatandaş, birkaç gündür etkili olan sağanak yağış sonrası güneşli havanın etkisiyle balık avladıklarını belirterek, “Daha çok hobi amaçlı balık tutuyoruz. Bu günlerde oltaya istavrit çok takılıyor, bu yıl bol görünüyor. Denizden balık çıktıkça buradan ayrılmak istemiyoruz. Güneşli havada bizler için de aktivite oluyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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