Ordu'nun menderesleriyle ünlü yaylası

AA

Ordu'nun Aybastı ilçesindeki 1500 rakımlı Perşembe Yaylası, her mevsim farklı doğal güzellikleriyle dikkati çekiyor. Girişinde doğal gölü de bulunan yayla, kano, golf, beyzbol, trekking gibi etkinliklerle ziyaretçilerine farklı alternatifler sunuyor.

AA'nın haberine göre bu kapsamda gerçekleştirilen deneme uçuşuyla sıcak hava balonu, mendereslerin üzerinde yaklaşık bir saat tur atarak güzel görsel oluşturdu. Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan ile Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Asım Suyabatmaz da deneme uçuşlarına eşlik etti.

Büyükşehir Belediyesi turizm şirketi ORTUR AŞ tarafından gerçekleştirilmesi planlanan uçuşların, bölge turizmine önemli katkılar sunması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, makamında gazetecilere, Ordu, Karadeniz ve Türkiye'nin güzelliklerini dünyaya tanıtmaya devam ettiklerini söyledi.

Bu güzelliklerin sadece kendilerine ait olmasını arzu etmediklerini dile getiren Güler, "Bütün dünya bu güzellikleri görsün istiyoruz. Daha evvelden karadan bu güzellikleri görmüştük. Getirdiğimiz gemilerle bu güzellikleri denizden de seyrettik. Bugün de balon turizmini devreye alıyoruz ve yeni bir alternatif olarak Ordu'muzun, yaylalarımızın güzelliğini dünyaya duyurmak istiyoruz" dedi.

Güler, balon turizminin yeni bir alternatif olduğuna işaret ederek, "Bunun için de özellikle Aybastı'daki Perşembe Yayla'mızın harikulade mendereslerini şimdi balondan rengarenk seyredeceğiz. Bu aynı zamanda bize çok büyük kazançlar sağlayacak ve dünyanın bu güzellikleri paylaşmasını ve tanımasına vesile olacak" diye konuştu.

"HARİKULADE GÜZELLİKLERİMİZİ DÜNYA İLE PAYLAŞMIŞ OLUYORUZ"

Sıcak hava balonunun, Türkiye'de sadece Kapadokya'da gerçekleştirildiğini anlatan Güler, şöyle devam etti:

"Orada da zaten lisanslar sınırlı. Biz burada yeni bir alternatifi oluşturmuş ve balon turizmine de yeni bir saha açmış olduk. Yani burada yaptığımız çalışmayla yeni bir sahayı Türkiye'de devreye almış oluyoruz ve o da Ordu'nun Aybastı Perşembe Yaylası. Bununla ilgili alternatif çalışmalarımız devam ediyor. Harikulade güzelliklerimizi dünya ile paylaşmış oluyoruz."

Güler, turizm anlamında karavanın yanı sıra bisiklet yolu ve yürüyüş yollarına ilişkin çalışmalar da yürüttüklerini ifade ederek, kentte yürüyüş yollarıyla ilgili 155 nokta tespit ettiklerini ve bunların güzergahlarının oluşturulduğunu kaydetti.

Şehirde sadece yaylalar değil, kanyonlar ve şelalelerin de bulunduğuna dikkati çelen Güler, "Burada trekking yapma durumu var. Aynı zamanda da kanolarımızla buralarda turizmi renklendiriyoruz. İşin hem sportif tarafı hem turizm boyutu hem de tanıtım faaliyetleriyle beraber Ordu'muzu, Karadeniz'imizi, dolayısıyla ülkemizi dünyaya tanıtıyoruz. Sadece bölgesel olarak değil, dünya da bu güzellikleri paylaşmış olacak" ifadelerini kullandı.

Aybastı Belediye Başkanı Geçtan, turizme önemli katkı verecek projenin başlamasından memnun olduklarını dile getirdi.

Danışman Suyabatmaz da özellikle Kapadokya bölgesinde revaçta olan balon turizmini Ordu'ya kazandırmak istediklerini belirterek, "Kapadokya bölgesi yıllık 3,5 milyon civarında bir turist ağırlıyor ve bunun yanında bölgede 500 binin üzerinde de balon uçuşu yapan turist var. Kapadokya'ya balonun 70 milyon avronun üzerinde ekonomik katkısı var. Biz de Ordu'ya hem ekonomik hem de turizm adına katkı sağlamak adına sıcak hava balon turizmini Ordu'da başlattık. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.