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Organ naklinde yeni dönem: Domuz karaciğeri insanlara nakledilecek

Dünyada organ nakli bekleyen binlerce insan bulunuyor. Sayı her gün artıyor ancak nakledilecek organ sayısı için aynı şey söylenemez. Durum böyle olunca bilim, yeni çareler arıyor. Bilimkurgu gibi dursa da domuz karaciğeri, organ naklinde yeni bir devrim yaratabilir.

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  • Organ naklinde yeni dönem: Domuz karaciğeri insanlara nakledilecek

    Miromatrix isimli bir şirket, dünyadaki organ yetersizliğini bitirmek için kolları sıvadı. Şirket, domuz karaciğerini insanlara nakletmek için çalışıyor.
  • Organ naklinde yeni dönem: Domuz karaciğeri insanlara nakledilecek

    Ancak hayvan organlarını kullanılabilir hale getirmek için domuz hücrelerinin çıkarılması gerekiyor. Bu işlemle beraber gizlenen hayvan virüsleri veya vücudun organı reddetmesi gibi riskler ortadan kaldırılıyor. 
  • Organ naklinde yeni dönem: Domuz karaciğeri insanlara nakledilecek

    Şirketin CEO'su Jeff Ross, "Aslında organı yeniden büyütüyoruz. Vücudumuz artık onu bir domuz organı olarak görmeyecek" diyor.
  • Organ naklinde yeni dönem: Domuz karaciğeri insanlara nakledilecek

    Şirketin bu sene için çılgın planları var. Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) izin verdiğinde ilk nakil deneyi gerçekleştirilecek. Deney bir hastanın vücudunun dışında olacak ve domuzdan insan karaciğerine dönüştürülmüş organ, hastanın kanını temizlemeye çalışacak.
  • Organ naklinde yeni dönem: Domuz karaciğeri insanlara nakledilecek

    Karaciğer desteği çalışmasına katılmayı kabul eden birçok hastaneden biri olan New York'taki Mount Sinai Hastanesi'nde nakil şefi olan Dr. Sander Florman, "Kulağa bilim kurgu gibi geliyor ama bir yerden başlamak gerekiyor" dedi. 
  • Organ naklinde yeni dönem: Domuz karaciğeri insanlara nakledilecek

    Pittsburgh Üniversitesi Tıp Merkezi'nde organ nakli cerrahı olan Dr. Amit Tevar, "Mevcut organlarımızın sayısı asla talebi karşılayamayacak" dedi. "Bu bizim hayal kırıklığımız."

    Kaynak: Interesting Engineering

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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