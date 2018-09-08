Örgryte - Östers maçı öncesi rakamlar

İsveç Superettan heyecanı devam ediyor. Örgryte, 09 Eylül 2018 Pazar günü Östers takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 18:30. 30 puanlı Örgryte 8. sırada bulunuyor, Östers 31 puana sahip ve 7. sırada. Örgryte son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Östers, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 536 kodlu maçı oynayanlar; Örgryte galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 3.10, Östers galibiyet oranı 2.50. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Örgryte son haftadaki IFK Varnamo müsabasında 2-1 yenildi.

Östers, Helsingborg karşılaşmaında 0-2 kazandı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Örgryte, 18 gol attı ve 14 gol yedi.

Östers, dış sahada 7 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Östers 21 kez gol sevinci yaşadı, 15 kez topu ağlarında gördü.

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