Ziyaretçilerin, şelaleye tekrar gelmek istediklerini aktardıklarını belirten Zengin, şu değerlendirmede bulundu:

"Misafirlerimiz suyun içinde kahvaltı yapmak, yemek yemek istiyor. Kahvelerini orada içiyorlar. Bir demlik çaya da bir bardak çaya da gelen misafirimiz olabiliyor. Yeter ki gelsinler, buranın keyfini çıkarsınlar. Saklı kalmış, gizli cennet derler ya burası oralardan bir yer. İnsanların burayı görmesi gerekiyor. Her zaman şunu söylüyoruz, gelirken eski spor ayakkabılarınızı yanınıza alın ve şelaleden aşağı yukarı yürüyüş yapın. Aşağıda fotoğraf ve video çekmek için müthiş yerler var."