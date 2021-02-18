Ormanya'da kar ziyaretçiler için

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Ormanya'da kar ziyaretçiler için "eğlenceye" dönüştü

Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı olan ve kar yağışının ardından beyaza bürünen Ormanya'da oluşturulan kızak pisti ve "iglo ev", ziyaretçilerine farklı bir deneyim yaşatıyor.

Ormanya'da kar ziyaretçiler için
AA

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde doğal çevresiyle 2 bin dönümlük alanda 67'si mini hayvanat bahçesi olmak üzere yaban yaşam alanlarıyla 77 türde yaklaşık 1000 hayvana yuva olan Ormanya, karavan ve çadır kamp alanları, 26 kilometreyi bulan yürüyüş parkurlarıyla da her mevsim doğaseverlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Kentte 4 gündür aralıklarla etkili olan kardan beyaza bürünen Ormanya'da oluşturulan kızak pisti ve "iglo ev" ile ziyaretçilerin farklı bir deneyim yaşaması amaçlanıyor.

Öte yandan personel tarafından rutin işlerin yanı sıra barınakların etrafında ve üstünde biriken 50 santimetreyi aşan kar kürenip kar dolan yemlik ve suluklar temizlenerek alandaki hayvanlara da konforlu hizmet sunuluyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Alanları Şefi Önder Alioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karın pek çok kentte olduğu gibi Kocaeli'de de etkili olduğunu, Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda kar mesaisinin farklı bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Alioğlu, barınakların etrafının temizlenmesi, biriken karların kürenmesi, ziyaretçilerin güvenliği için yolların açılması gibi birçok yeni mesaileri olduğunu aktararak, "Personelimizle ziyaretçilerimizin güvenli bir şekilde gezebileceği, hayvanlarımızın refah seviyesini koruyabileceğimiz çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Kar yağışını fırsat bilerek alanda farklı çalışmalar yaptıklarını dile getiren Alioğlu, ziyaretçileri dev bir kardan adamın karşıladığını kaydetti.

Alioğlu, alanda oluşturdukları kızak pisti ve "iglo ev" ile de ziyaretçilere farklı bir deneyim yaşatmayı amaçladıklarını anlattı.

Ormanya'da kar kalınlığının 50 santimetreyi geçtiğine dikkati çeken Alioğlu, şunları kaydetti:

"Şu anda hem güvenlik anlamında hem de doğal güzellikleri anlamında Ormanya Doğal Yaşam Parkı'na kar yürüyüşçülerini, doğa severleri bekliyoruz. Toplamda 26 kilometrelik yürüyüş parkurlarımızda yürüyüş imkanı bulabilirler. Çok keyifli, oldukça maceralı ve yorucu bir kar yürüyüşünü burada gerçekleştirebilirler."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME