Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte yürütülen Orta Gelirliye Konut Projesi başvuruları başladı. Başvuruların alınmaya başlanmasıyla TOKİ Orta Gelir Konut Kampanyası ödeme planı sorgulaması hız kazandı. İşte Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından açıklanan Yeni Evim projesi örnek ödeme planı ile taksitleri...