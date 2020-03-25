Orta Karadeniz'de koronavirüs tedbirleri

AA

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Osman Kaymak başkanlığında toplanarak ilave kararlar aldı.

Toplantıda, sokağa çıkması sınırlandırılan vatandaşların maaşlarının eve teslim olarak ödenmesi için ilgili kurum ve kaymakamlıklar işbirliği ile gerekli tedbirlerin alınmasına karar verildi.

Havza Belediyesi ekipleri tarafından koronavirüs salgınına karşı toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon işlemi yapıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı iş birliğince yürütülen çalışmada 81 kırsal mahalleden ilçeye yolcu taşıyan araçlar, gruplar halinde dezenfekte edilirken şoförlere maske dağıtıldı, koronavirüs hakkında bilgilendirme yapıldı.

Atakum ilçesinde de cadde, park ve camiler belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

- Çorum

Çorum'da, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, salgın dolayısıyla olağanüstü toplantı yaptı.

Vali Mustafa Çiftçi başkanlığındaki toplantıda, salgının yayılmasını engellemek amacıyla yeni tedbirler alındı.

Toplantının ardından Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Çorum'da tuğla ve kiremit üretimi yapan toprak sanayi kuruluşlarının üretim faaliyetlerine 25 Nisan'a kadar ara verildiği duyuruldu.

Açıklamada, mahalle muhtarlıklarının 14.00-18.00 saatlerinde hizmet vermesine, evden çıkması kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşların talep etmesi durumunda PTT hizmetlerinin evlerine götürülmesine ve insanların bir arada bulunmasını engellemek amacıyla kentteki tüm mesire alanlarının kapatılmasına karar verildiği belirtildi.

Kurul kararıyla çöp konteynerlerinden kağıt, plastik, cam ve metal gibi malzemelerin toplanmasının yasaklandığı vurgulandı.

Ayrıca Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli de kurul kararıyla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan ve nöbet sonrası evine gitmek istemeyen sağlık çalışanlarının konaklaması için tahsis edildi.

Öte yandan 15-20 Nisan tarihleri arasında Ankara'da yapılması planlanan Hitit Tanıtım Günleri de ertelendi.

- Kastamonu

Kastamonu Belediyesinin kenti dezenfekte işlemi devam ediyor. İtfaiye araçları şehrin sokak ve caddelerini dezenfektan madeleri ile temizledi.

Ekipler ayrıca Kuzeykent Aile Sağlığı Merkezi'nde de dezenfeksiyon işlemi yaptı.

- Çankırı

Çankırı'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu"na Çankırılı esnaftan 30 bin lira değerinde 400 alışveriş çeki desteği verildi.

Çankırı'da bulunan Berrak Makarna yetkilileri Vali Yardımcısı Şahin Bayhan'ı ziyaret ederek, 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu işbirliğiyle yapılacak yardımlara destek amacıyla 30 bin lira değerindeki 400 adet alışveriş çekini Vali Yardımcısı Bayhan'a teslim etti.

Bayhan, yaptığı açıklamada, yardım yapan firma yetkililerine teşekkür ederek, desteğin sürdürülmesi temennisinde bulundu.

- Tokat

Tokat Belediyesi ekipleri, toplu kullanım alanlarını ve kamu binalarını dezenfekte etti.

Erbaa, Niksar, Reşadiye ve Yeşilyurt ilçelerinde de belediye ekipleri, yolcu minibüsleri, kamu binaları ve ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon ve sokakları yıkama işlemi yaptı.

Polis ve jandarma ekipleri, sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üstü kişilerin ihtiyaçlarını giderdi. Polis ekipleri çarşıda ve parklarda gezen 65 yaş üstü kişileri uyararak evlerine gitmelerini sağladı.

- Sinop

Sinop'ta yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgını dolayısıyla kentte yerel gazeteler dönüşümlü olarak yayımlanacak.

15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cengiz Demirel, yaptığı yazılı açıklamada, alınan karar gereği kentte günlük yayım yapan beş gazeteden her gün an fazla ikisinin yayımlanacağını vurguladı.

Basın kuruluşlarının da koronavirüse karşı tedbirler aldığını ifade eden Demirel, sürecin en kısa zamanda tamamlanmasını arzu ettiklerini bildirdi.

- Amasya

Amasya Belediyesinin yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında oluşturduğu ekipler, hastane, toplu taşıma araçları, taksi durakları, çocuk parkları ve vatandaşların yoğun ziyaret ettiği belediye birimlerinde ilaçlama çalışmasına devam etti.

Yollar, çöp kamyonları ve çöp konteynerleri yıkandı. Ayrıca, İl Özel İdaresi bünyesindeki araçlar ve iş makineleri koronavirüs salgını önlemleri kapsamında uzman ekipler tarafından dezenfekte edildi.

,Özgür Uyaroğlu,Recep Bilek,Gökhan Gücüklüoğlu,Cihan Okur,Özgür Alantor,Muhammed Kaygın,Kemal Ceylan,Veysel Altun