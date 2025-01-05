"Ortadoğu'ya ilişkin kötülük algısı oluşturuldu"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, sosyal medya hesabından "Emperyalizmin İslam düşmanlığı üretmek için 'Ortadoğu' ismine biçtiği rol" başlıklı bir yazı yayınladı. Paylaşımında, "Oryantalist bir bakışla konulmuş Ortadoğu isminin kullanılma sebeplerinden biri de Batı’nın, İslam’ı; coğrafya, yön ve algı olarak sınırlama niyetidir" ifadelerini kullanan Uçum, şunları söyledi:

"Öteden beri İslam’ın yaygın olduğu Ortadoğu’yu adeta vahşet ortamına sahip bir yer olarak göstermeye çalışan bir kültür emperyalizmi var. Bu öylesine insanlık düşmanı bir durum ki, İsrail’in Gazze’ye yönelik soykırım ve katliamları bile ‘bölgenin terör ortamı’ bahanesiyle hafifletilmeye çalışıldı. REKLAM Özelikle bu yüzyılda emperyalizmin ideolojik aygıtlarınca Ortadoğu’ya ilişkin çok güçlü bir kötülük algısı oluşturuldu. Bir yandan İslam’ın Ortadoğu’da fundamentalist teröre kaynaklık yaptığı iddia edildi. Diğer yandan emperyalist terör oluşumları için bölgede Müslümanların bir kısmı insan kaynağı olarak kullanıldı. Avrupa’dan, Amerika’dan bölgeye terörist ihracı yapıldı. Böylece Ortadoğu’yu tüm dünyanın terör merkezi gibi gösterdiler ve terörün de esas olarak İslam’dan beslendiği kara propagandasını yaydılar.

Oysa terörün emperyalist odakların bir enstrümanı olduğu, terör örgütlerine dil ve güdü sağlamak için her türlü inancın ve dünya görüşünün istismar edildiği açıktır. Bu istismar siyasetinde Müslümanlığın İslam’a düşmanlık geliştirmek için kasten kullanıldığı biliniyor. Ortadoğu’nun sınırları aslında İslam dünyasının merkezi olan Osmanlı’nın sınırlarıdır. Osmanlı döneminde bugün Ortadoğu diye anılan coğrafyanın çeşitli kesimlerine (Biladü’ş-Şam, Mağrip, Hicaz bölgesi, Basra bölgesi gibi) başka adlar verilmiş fakat hiç Ortadoğu denilmemiştir. Yani Ortadoğu ismi hiçbir zaman Osmanlı’ya ya da coğrafyada yaşayanlara ait olmamıştır, adeta dayatılmıştır.

Elbette İslam’ın doğuşu ve yayılması, Kâbe’nin varlığı, Kerbela gibi kutsal mekânların olması İslam’ın merkezinin Ortadoğu olarak gösterilmesinin sebepleridir. Ama ‘Ortadoğu İslam’ın merkezidir’ demekle, ‘İslam Ortadoğu’yla sınırlıdır hatta orada da kısıtlanmalıdır’ demek ve bölge üzerinden İslam ile terör arasında bağ kurmak tamamen farklıdır ve emperyalist bir propagandadır.

REKLAM Konuyla ilgili Merkez Afro-Avrasya (Orta-Doğu) Hukuku yazısında yer verdiğimiz gerekçelerin yanı sıra İslam’ı kısıtlayıcı, sınırlayıcı ve terörle ilişkili gösterme algısı sebebiyle de Ortadoğu adından vazgeçmek gerekir. İslam Ortadoğu ile sınırlı değildir. Hindistan, Bangladeş, Endonezya, Malezya’daki Müslümanlar çok büyük bir nüfustur. Ayrıca Afrika kıtasına yayılmış 600 milyona yakın Müslüman, yine Avrupa ve Amerika kıtasındaki Müslümanlar var. İslam’ı Doğu’ya sıkıştırmaya götüren nitelemeler kökten yanlıştır.

İsim seçeneklerine bakınca 'Batı Asya, Güneybatı Asya, Batı Afro-Asya, Batı Afro-Avrasya, Merkez Afro-Asya, Merkez Afro-Avrasya' gibi isim önerileri tespit edilebilir. Tarihi isimler gündeme gelebilir. Bu önerilerin bazılarının (Batı Asya, Güneybatı Asya gibi) yer yer kullanıldığı da görülüyor. Biz başlangıç için Merkez Afro-Avrasya adını önermiştik. Merkez Afro-Asya adı da değerlendirilebilir.

Bu arada içinde Avrasya geçen isim önerilerinin ideolojik bir bağlamı yoktur. İsim önerileri bakımından Avrasya adı Avrupa ve Asya kıtalarının birleşik adı olması dışında bir manaya sahip değildir. Buradaki mesele ideolojik bir adlandırma değil coğrafi, tarihi ve kültürel gerçekliğe uygun objektif bir ismin ortaya çıkmasıdır. Bu isim genel bir niteliğe sahip olmalıdır. Ayrıca Türkiye’nin bölgede merkez ülke olma rolüne uygun bir özellik taşımalıdır.