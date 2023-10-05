Ortak sınav ne zaman ve hangi sınıflarda yapılacak? MEB'den tarih açıklaması geldi! Okullarda ortak sınavlar hangi sınıflarda yapılacak?

Ortak sınav ne zaman ve hangi sınıflarda yapılacak? MEB'den tarih açıklaması geldi! Okullarda ortak sınavlar hangi sınıflarda yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak ortak sınavlar öncesinde öğrenciler merak içerisinde sınavların yüz yüze mi veya test olarak mı yapılıp yapılamayacağı merak ediliyor. İşte merak edilen sorunun cevabı...

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ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nca, 6'ncı sınıf Türkçe ve matematik ile 9'uncu sınıf Türk dili ve edebiyatı ve matematik dersleri için 1'inci dönem 2'nci ortak yazılı sınav tarihleri 26-27 Aralık 2023 olarak belirlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ortak sınav haftası uygulaması kapsamında genelge yayımlandı. Buna göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılı 1'inci dönem 2'nci yazılı sınavları; 6'ncı sınıf Türkçe ve Matematik dersleri için 26 Aralık Salı günü, 9'uncu sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ile Matematik dersleri için 27 Aralık Çarşamba günü ülke genelinde ortak yapılacak.

9 Eylül 2023'te yayımlanarak yürürlüğe giren Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği'ne göre ülke, il, ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlar, sınıf veya alan zümreleri ve ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince hazırlanacak konu soru dağılım tabloları çerçevesinde uygulanacak.