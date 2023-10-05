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        Haberler Gündem Ortak sınav ne zaman ve hangi sınıflarda yapılacak? MEB'den tarih açıklaması geldi! Okullarda ortak sınavlar hangi sınıflarda yapılacak?

        Ortak sınav ne zaman, hangi sınıflarda yapılacak? MEB'den tarih açıklaması geldi

        Türkiye genelinde ortaokul ve liselerde yapılacak ortak sınavla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı MEB'de açıklama geldi. Peki, Türkçe - matematik derslerinde yapılacak ortak sınav ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak? İşte MEB ortak sınav tarihleri ve ortak sınav sınıfları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2023 - 15:56 Güncelleme: 05.10.2023 - 15:56
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        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak ortak sınavlar öncesinde öğrenciler merak içerisinde sınavların yüz yüze mi veya test olarak mı yapılıp yapılamayacağı merak ediliyor. İşte merak edilen sorunun cevabı...

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        ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığı'nca, 6'ncı sınıf Türkçe ve matematik ile 9'uncu sınıf Türk dili ve edebiyatı ve matematik dersleri için 1'inci dönem 2'nci ortak yazılı sınav tarihleri 26-27 Aralık 2023 olarak belirlendi.

        Milli Eğitim Bakanlığı, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ortak sınav haftası uygulaması kapsamında genelge yayımlandı. Buna göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılı 1'inci dönem 2'nci yazılı sınavları; 6'ncı sınıf Türkçe ve Matematik dersleri için 26 Aralık Salı günü, 9'uncu sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ile Matematik dersleri için 27 Aralık Çarşamba günü ülke genelinde ortak yapılacak.

        9 Eylül 2023'te yayımlanarak yürürlüğe giren Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği'ne göre ülke, il, ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlar, sınıf veya alan zümreleri ve ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince hazırlanacak konu soru dağılım tabloları çerçevesinde uygulanacak.

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        MEB ORTAK SINAV ÖRNEK KONU SORU DAĞILIM TABLOLARI

        Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği 9 Eylül 2023 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik'te ülke, il/ilçe ve okul genelinde ortak yazılıların yapılacağı; il/ilçe ve okul genelinde gerçekleştirilecek ortak sınavların ise il sınıf/alan zümreleri ve Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüklerince hazırlanacak konu soru dağılım tabloları çerçevesinde uygulanacağı belirtilmiştir.

        Bu bağlamda il/ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak sınavlar öncesinde il sınıf/alan zümreleri ve Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüklerince oluşturulacak konu soru dağılım tablolarına örnek oluşturması açısından temel eğitim ve ortaöğretimdeki farklı branş ve sınıf düzeylerinde "konu soru dağılım tabloları" yayımlanmıştır. İl sınıf/alan zümreleri ile Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlükleri yayımlanan konu soru dağılım tablosu örnekleri temelinde kendi dokümanlarını hazırlayacak ve ilan edecektir.

        Okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlara yönelik açıklama ve örnek senaryolar ve soru örnekleri https://odsgm.meb.gov.tr/ adresinde yayımlanacaktır.

        TEMEL EĞİTİM KONU SORU DAĞILIMI TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ.

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        ORTAK SINAVLAR TEST Mİ, YAZILI MI?

        Ortak sınavlar sadece bu seneye mahsus olarak çoktan seçmeli yani test olarak yapılacak.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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