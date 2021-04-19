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İslam aleminin merakla beklediği mübarek Ramazan ayına merhaba dedik. Vatandaşlar, bugün bir kez daha yeni bir iftara hazırlanıyor ve oruç açarken okunacak duaları merak ediyor. Peki oruç nasıl açılır ve oruç açma duası nedir? İşte merak edilen soruların yanıtları...

İFTAR DUASI

"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

İFTAR DUASI ANLAMI

"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"

ORUÇ NASIL AÇILIR?

İftarı hurmayla açın, zira o berekettir. Şayet hurma bulamazsa suyla iftar edin, çünkü o temizleyicidir.(İ. Mace)

Peygamber efendimiz, taze hurmayla iftar ederdi. Taze hurma yoksa kuru hurmayla, o da yoksa suyla iftar ederdi. (Tirmizî)