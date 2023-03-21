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Oruç tutmak isteyen kalp hastaları dikkat! Bu uyarıları ciddiye alın!

Ramazan için sayılı günler kaldı. 11 ayın sultanı ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Özellikle en çok merak edilen konulardan biri de kalp hastalarının oruç konusunda dikkat etmesi gerekenler oldu. Kronik hastalıklar içerisinde başı çeken kalp hastalıkları açısından oruç tutarken dikkat edilmesi gereken noktaları sizler için derledik.

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  • Oruç tutmak isteyen kalp hastaları dikkat! Bu uyarıları ciddiye alın!

    Müslüman alemi için en mübarek ay olarak kabul edilen Ramazan ayı için sayılı günler kaldı. Manevi huzuru yaşamak isteyen vatandaşlar oruçlarını tutarak ibadetlerini yerine getirecek. Bunun yanında oruçlarını tutmak isteyen fakat kalp hastası olan kişilerde arama motorlarında, “Kalp hastaları oruç tutabilir mi? Oruç tutmamda sakınca var mı?, Oruç tutarken ilaçlarımı nasıl kullanmalıyım?” gibi soruların yanıtlarını aramaya başladı. İşte detaylar…
  • Oruç tutmak isteyen kalp hastaları dikkat! Bu uyarıları ciddiye alın!

    KİMLERİN ORUÇ TUTMASI ÇOK RİSKLİDİR?

    Oruç tutması en riskli olan kalp hastası kişiler şu şekildedir;

    Son bir yıl içerisinde kalp krizi geçirmiş olanlar,

    Kalp hastalığına bağlı, henüz kontrol altına alınamamış şikayeti olanlar,

    Çoklu ilaç kullananlar,

    Çoklu ilaç kullanıp, kalp yetmezliği olanlar,

    Kontrolsüz hipertansiyon hastaları,

    Kalp kapak protezi ya da artmış inme riski nedeniyle kan sulandırıcı ilaç kullananlar.

    Bu kişilerin oruç tutması önerilmez. Doktorunuza danışmadan kesinlikle oruç tutmanız tavsiye edilmez.
  • Oruç tutmak isteyen kalp hastaları dikkat! Bu uyarıları ciddiye alın!

    KALP HASTALARI ORUÇ TUTARKEN NELERE DİKKAT ETMELİDİR?

    İlk olarak eğer bir kalp hastasıysanız, oruç tutabilmek için mutlaka doktorunuzun görüşünü almanız gerekir. Eğer oruç tutuyorsanız, iki temel konuya önem göstermeniz gerekir. İftarda ani yemek yemekten ve çok miktarda yemek yemekten kaçınmalısınız. Sizin için en uygun menü, hafif ve Akdeniz mutfağına bağlı yemek çeşitleri olacaktır. Uzun süren açlığın ardından yağlı yemeklerden uzak durmalı, hızlı yemekten kaçınmalısınız. Kalp hastası olan kişilerin iftarla sahur arasını bölüştürerek azar azar ve sık sık yemesi en uygun yöntemdir.
  • Oruç tutmak isteyen kalp hastaları dikkat! Bu uyarıları ciddiye alın!

    SU TÜKETİMİ NASIL OLMALIDIR?

    Eğer oruç tutmanız doktor tarafından onaylandıysa, herhangi bir ekstra durum söz konusu değilse günlük su tüketiminiz en az 2 litre olmalıdır. Bu miktar yine iftarla sahur arasında bölüştürülerek alınmalıdır. Özellikle ilaç tedavisi altında olan hipertansiyon ve bilinen kalp damar hastası olan hastaları bu konuda ekstra hassas davranmalıdır.
  • Oruç tutmak isteyen kalp hastaları dikkat! Bu uyarıları ciddiye alın!

    KALBİNDE PİL YA DA STENT OLANLAR ORUÇ TUTABİLİR Mİ?

    Kalbinize son 1 yıl içerisinde stant takıldıysa, damarlarda problem çıkmaması açısından kan sulandırıcı tedavisi görebilirsiniz. Bu durumda oruç tutmanız doğru olmaz. Ancak süre 1 yılı geçtiyse, doktorunuza danışarak oruç tutabilirsiniz. Bu durumda doktorunuzdan mutlaka onay almalısınız. Asla onay olmadan oruç tutmanız önerilmez.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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