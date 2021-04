Los Angeles'taki Union Station ve Dolby Theatre'da eş zamanlı olarak düzenlenecek ödül töreni, canlı yayınla Türkiye'nin kültür sanat kanalı TRT 2 ekranlarında sinemaseverlerle buluşacak.

OSCAR 2021 NE ZAMAN?

OSCAR 2021 ADAYLARI KİMLER?

Habertürk Sinema Yazarı Mehmet Açar, Oscar Adayları ile ilgili tüm merak edilenleri yazdı:

EN İYİ FİLM

Gecenin kesin favorisi ‘Nomadland’ gibi görünüyor. Chloé Zhao’nun yazıp yönettiği film, 2008 – 2012 yıllarında yaşanan Küresel Ekonomik Kriz sırasında her şeyini kaybeden 60 yaşlarındaki Fern’in (Frances McDormand) yaşadığı küçük kasabayı terk ederek bir karavanda, modern bir göçebe gibi yaşamaya başlamasını anlatıyor. ‘Nomadland’, Venedik’te kazandığı Altın Aslan ödülünün ardından, Toronto’da Seyirci Ödülü’nü alarak film festivallerinde parlak bir başlangıç yaptı. ABD’deki ödül sezonunun şimdilik en başarılı filmi olduğu kesin. Dram dalında kazandığı Altın Küre’yi, Eleştirmenlerin Seçimi (BFCA),Yapımcılar Birliği ve BAFTA ödülleri takip etti. Şu an rakipsiz görünüyor. Ama ‘Parazit’in geçen yıl bu ödüllerden hiçbirini ‘en iyi film’ dalında kazanamadığını hatırlatmak isterim. Ayrıca, en iyi film Oscar’ının son yıllarda tahmin etmenin giderek zorlaştığını da hesaba katarsak ‘Nomadland’in kaybetme olasılığını göz ardı etmemek gerek. Bu durumda, Oyuncular Birliği’nin ‘en iyi toplu oyunculuk’ ödülünü kazanan ‘Chicago Yedilisinin Yargılanması’nın ikinci bir film olarak ağır bastığı söylenebilir. Üçüncü bir film olarak ‘Minari’ konuşuluyor. Oscar’a 10 dalda aday olmasına karşın ödül sezonunda öne çıkamayan ‘Mank’e bu kategoride çok şans veren yok. Diğer adayların ise ödül için adı dahi geçmiyor.

Kim kazanır? Nomadland

EN İYİ YÖNETMEN

Ödül sezonu başlamadan önce ‘Mank’ ile David Fincher’ın 2021’de en iyi yönetmen Oscar’ını kazanabileceği konuşuluyordu. Ama Altın Küre ile başlayan Chloé Zhao rüzgârı ödül sezonu boyunca hiç dinmedi. Zhao, Eleştirmenlerin Seçimi ve BAFTA ödüllerinin yanı sıra Yönetmenler Birliği’nin (DGA) ödülünü de kazanarak ‘tarih yazmaya’ hazır olduğunu gösterdi. Kazanırsa Kathryn Bigelow’dan sonra bu ödülü kazanan ikinci kadın olacak. Asya kökenli olması da kuşkusuz atlanmamalı… Ödülü kazanırsa, yıllarca beyaz erkeklerin egemen olduğu bir alanda kadınların giderek güçlenen varlığının simgesi olacak. Chloé Zhao’nun en önemli rakibinin kim olduğu konusunda her kafadan ayrı bir ses çıkması dahi bu kategorideki rakipsizliğinin bir göstergesi sayılabilir… ‘Minari’nin çok sevilen bir film olması Lee Isaac Chung’ın biraz daha şanslı olduğunu düşündürüyor. Kuşkusuz Fincher’ın adı hâlâ konuşuluyor… ‘Another Round’ ile Danimarkalı Thomas Vinterberg’e şans verenler kadar ikinci kadın aday Fennell’in (Promising Young Woman) sürpriz yapacağını düşünenler de var. Özetle, hiç şans verilmeyen bir aday yok.

Kim kazanır? Chloé Zhao

EN İYİ KADIN OYUNCU

Ana kategoriler içinde gecenin en zor tahmin edilecek ödülü olduğunu söyleyebiliriz. Altın Küre’yi “The United States vs. Billie Holiday” ile Andra Day; Oyuncular Birliği (SAG) ödülünü “Ma Rainey’s Black Bottom” ile Viola Davis kazandı. Eleştirmenlerin Seçimi ödülü Carey Mulligan’a (Promising Young Woman) giderken, BAFTA’yı Frances McDormand aldı ve tahminciler için bu kategoride işler çok karıştı. ‘Majör’ ödüllerden birini kazanamamış olsa dahi ‘Pieces of a Woman’ ile Vanessa Kirby’ye şans verenler var. Sonuçta, beş oyuncunun da kazanma umuduyla törene katılacağı kesin. Frances McDormand’ın daha önce 2 Oscar kazanması, ödül için çok istekli görünmemesi, Oscar’lı Viola Davis’in ‘Ma Rainey’s Black Bottom’da aldığı sürenin kısa olması gibi faktörler değerlendirildiğinde ve ‘Promising Young Woman’ın çok sevildiği hesaba katıldığında Carey Mulligan’ın biraz daha öne çıktığını düşünüyorum. Son olarak, ‘Pieces of a Woman’da mükemmel oynayan Vanessa Kirby kazanırsa çok sevineceğimi de belirtmek isterim.

Kim kazanır? Carey Mulligan

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Anthony Hopkins ‘The Father’daki rolüyle BAFTA üyeleri tarafından yılın en iyi erkek oyuncusu seçilene kadar bütün önemli ödüller Chadwick Boseman’a gitti. Geçtiğimiz yaz sonu hayatını kaybeden Boseman, daha ödül sezonu başlamadan, hatta filmi gösterime dahi girmeden önce yılın en güçlü Oscar adaylarından biriydi. ‘Ma Rainey’s Black Bottom’ın seyircilerle buluşmasının ardından Oscar kazanacağını söyleyenlerin sayısı artmaya başladı. Çünkü gerçekten harika bir performansı vardı ve filme çok şey katıyordu. Altın Küre, Oyuncular Birliği (SAG) ve Eleştirmenlerin Seçimi ödülünü kazanan Boseman, uzun süredir ödül gecesinin favorisi… Oscar’ı daha önce kazanan Anthony Hopkins’in de şansı olduğu söylenebilir elbette ama BAFTA’nın bir İngiliz ödülü olduğu unutulmamalı. Gary Oldman (Mank),Steven Yeun (Minari) ve Riz Ahmed’e (Metalin Sesi) şans veren çok kişi olmadığını belirtelim. Özellikle Riz Ahmed’in Akademi dışında çok destekçisi olduğu kesin.

Kim kazanır? Chadwick Boseman

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Daniel Kaluuya’nın ‘Get Out’ (2017) ile başlayan yükselişinin “Judas and the Black Messiah” ile bu yıl zirveye çıktığı kesin. Kaluuya filmde Siyah Panter Partisi’nin başkanı Fred Hampton’ı canlandırıyor. 1989 doğumlu genç oyuncu Kaluuya, Altın Küre’yle başladığı ödül serisini Eleştirmenlerin Seçimi ve BAFTA ile sürdürdü. Arada Oscar’ın en önemli habercilerinden biri olarak kabul edilen Oyuncular Birliği (SAG) ödülünü de kazandı. Gecenin kendi kategorisindeki en güçlü favorilerinden biri. Şimdiden törende yapacağı konuşmaya hazırlandığı söylenebilir. Kaluuya dışında kim kazanırsa sürpriz olacak. Aynı filmdeki rol arkadaşı LaKeith Stanfield’e şans veren kimse yok. Diğer adaylar arasında Sacha Baron Cohen (The Trial of the Chicago 7) ve Leslie Odom Jr. (One Night in Miami) gibi başka kategorilerde Oscar hayali kuran iki isim var. Cohen, özgün senaryo; Odom Jr. ise şarkı dalında aday. Bu daldaki son aday ise ‘Metalin Sesi’ ile Paul Raci…

Kim kazanır? Daniel Kaluuya

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

İşte gecenin en zor tahmin edilecek ödüllerinden biri daha! Beş adayın da kazanma şansı olduğu söylenebilir ama öne çıkan iki isim var. İlki ‘Minari’de büyükanne rolünü oynayan Yuh-Jung Youn… Oyuncular Birliği (SAG) ve BAFTA gibi iki kritik ödülü kazanan Yuh-Jung Youn, gecenin favorisi gibi görünüyor. Onu Eleştirmenlerin Seçimi’ni kazanan Maria Bakalova (Borat Subsequent Moviefilm) takip ediyor. “The Mauritanian” ile Altın Küre’yi kazanan Jodie Foster’ın Oscar’a aday dahi gösterilmediği bu kategoride ‘Mank’ ile Amanda Seyfried’in sürpriz yapabileceğine inananlar var. Ama SAG’a aday dahi gösterilmediğini unutmamak gerek. ‘Sarayın Gözdesi’ ile Oscar kazanan Olivia Colman’ın ismi pek geçmiyor. Benin favorim ise Oscar’a sekizinci kez aday gösterilen Glenn Close… Eleştirmenler ‘Hillbilly Elegy’yi hiç beğenmedi ama Close’un hem Oscar’a hem SAG’a aday olması Akademi içinde çok destekçisi olduğunun bir kanıtı. İki yıl önce Olivia Colman karşısında yaşadığı hüsrana üzülen Akademi üyelerinin oylarını ona vereceği kesin. Her şey bir yana Close’un filmde çok iyi bir performans çıkardığını inkâr etmek zor.

Kim kazanır? Glenn Close

EN İYİ ÖZGÜN SENARYO

Bu kategoride Oscar’ın favorisi BAFTA, Eleştirmenlerin Seçimi ve en önemlisi Amerikan Yazarlar Birliği (WGA) ödülünü kazanan Emerald Fennell (Promising Young Woman)… ‘Chicago Yedilisinin Yargılanması’ ile Altın Küre’yi kazanan Aaron Sorkin’i de onun en yakın rakibi olarak görmek mümkün. Ama bana sorarsanız Fennell’in en güçlü rakibi, Aaron Sorkin’den ziyade, bu dalda henüz majör bir ödül kazanamamış olsa dahi ‘Minari’ ile Lee Isaac Chung… Akademi’nin daha önce senaryo dalında önemli ödülleri kazanmamış ‘Precious’ gibi filmleri seçtiğini akıldan çıkarmamak gerek. ‘Metalin Sesi’ ve ‘Judas and the Black Messiah’a ise bu kategoride çok şans verilmiyor.

Kim kazanır? Emerald Fennell (Promising Young Woman)

EN İYİ UYARLAMA SENARYO

Kesin favorisi olmayan kategoriler Oscar gecesine heyecan getirir, sonuçları merakla beklenir. En iyi uyarlama senaryo, bu yıl sonucu en merak edilen ödüllerden biri… Çünkü kesin bir favorisi yok. Ödül sezonundaki performansları düşünüldüğünde üç filmin birden öne çıktığı söylenebilir. Eleştirmenlerin Seçimi ve Güney Kaliforniya Üniversitesi’nin verdiği ‘USC Scripter Ödülü’nü kazanan ‘Nomadland’ öne çıkan ilk aday… Ödül şansı olan ikinci film Amerikan Yazarlar Birliği’nin yılın en iyi uyarlama senaryosu seçtiği ‘Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan’… Bir tiyatro oyunu uyarlaması olan ve BAFTA’yı kazanan ‘The Father’ı da üçüncü favori olarak bu listeye ekleyebiliriz. ‘Miami’de Bir Gece’ ve ‘The White Tiger’a ise açıkçası pek şans veren yok. Çoğu kişiye göre Oscar’ın favorisi ‘Nomandland’. Ama ben film ve yönetmen ödüllerinde Chloé Zhao’ya oy verenlerin bu kategoride farklı bir arayış içine gireceklerini düşünüyorum. ‘The Father’ı kendi tiyatro oyunundan Christopher Hampton ile birlikte sinemaya uyarlayan Florian Zeller’in öne çıkabileceğini düşünüyorum.

Kim kazanır? Christopher Hampton – Florian Zeller (The Father)

EN İYİ ULUSLARARASI FİLM

Minari’nin ‘yabancı film’ kategorisinde Altın Küre, Eleştirmenlerin Seçimi ve BAFTA ödüllerini kazanması, Oscar’a ise sadece en iyi film dalında aday olması, bu kategoride tahmincilerin kafasını kuşkusuz biraz karıştırıyor. Ne var ki, en iyi uluslararası film ödülünün kime gideceğini tahmin etmek çok zor değil. Danimarka yapımı ‘Another Round’ uzun süredir gecenin favorisi gibi görünüyor. Özellikle Thomas Vinterberg’in en iyi yönetmen dalında aday olmasından sonra… Kaldı ki, başroldeki Mads Mikkelsen’in de erkek oyuncu adayı olarak adı geçmiş ama ilk 5’e girememişti. Özetle, ‘Another Round’, ABD’de çok sevilen bir film. Bu kategoride en şanslı ikinci film ise ‘Quo Vadis, Aida?’… TRT’nin ortak yapımcıları arasında yer aldığı, Jasmila Zbanic’in yönettiği Bosna-Hersek filmi ‘Quo Vadis, Aida?’nın şansının çok az olmadığını belirtelim. Özellikle filmi gören eleştirmenlerin çok yüksek notlar verdiğini unutmamak gerek.

Kim kazanır? Another Round

EN İYİ ANİMASYON

Bu kategoride oyların büyük çoğunluğunun ‘Soul’ ile ‘Wolfwalkers’ filmlerine gideceği düşünülüyor. Ruhlar diyarına geçen müzik öğretmeni Joe’nun öyküsünü anlatan Pixar yapımı ‘Soul’, sezonun bütün önemli ödüllerini toplamış durumda… Dolayısıyla, gecenin kesin favorisi olarak öne çıkıyor ama Apple Original Films yapımı ‘Wolfwalkers’a şans verenler de var. Bir İrlanda halk hikâyesi anlatan ‘Wolfwalkers,’ elle çizilmiş eski usul bir animasyon. Diğer adaylar arasında ‘Onward’, ‘Over the Moon’ ve Aardman yapımı, Türkiye’de de vizyona giren “A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon” var.

Kim kazanır? Soul