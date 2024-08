Oscar için aranan sunucu bulunamadı

Katıldığı bir podcast yayınında gelecek yıl Oscar'ı neden sunmayacağı sorulan Jimmy Kimmel, üst üste üçüncü yıl ev sahipliği yapmanın çok fazla olacağı açıklamasını yaptı.

Ünlü sunucu, Oscar törenini sunmama kararıyla ilgili şunları söyledi: Bu yıl bununla uğraşmak istemediğime karar verdim. Geçen yıl her şey çok fazlaydı. Her şeyi Oscar'dan sonraya erteleyip duruyorsunuz. Sonra yapmaya söz verdiğiniz her şeyi Oscar'dan sonra yapmak zorunda kalıyorsunuz. İki yıl yaptım, iyi geçti. İki yıl daha yaptım, iyi geçti. Biraz ara vermeyi düşündüm.