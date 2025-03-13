Muğla'da olay, 23 Şubat'ta saat 13.30 sıralarında Kargı Mahallesi'nde meydana geldi. Kutay Gökçe (5), dedesi Ö.Ç. (55) ve annesi S.G. (28) ile dayısına misafirliğe gitti.

YALNIZ KALDIĞI ARAÇTA YANGIN ÇIKTI

DHA'daki habere göre burada, Kutay Gökçe’nin yalnız kaldığı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.