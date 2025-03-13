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        Haberler Gündem 3. Sayfa 'Hamile tedavisi' ve 'kürtaj' dolandırıcılığı... Kadın doğum uzmanı tutuklandı! | Son dakika haberleri

        'Hamile tedavisi' ve 'kürtaj' dolandırıcılığı... Kadın doğum uzmanı tutuklandı!

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde, 12 mağdurun şikayetinin ardından 'hamile tedavisi' ve 'kürtaj' adı altında hastalardan para alıp, sahte işlemler yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 58 yaşındaki Kadın Doğum Uzmanı İ.B. tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 07:31 Güncelleme: 13.03.2025 - 07:31
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        'Hamile tedavisi' ve 'kürtaj' dolandırıcılığı... Kadın doğum uzmanı tutuklandı!
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        Şırnak'ta olay Silopi ilçesinde yaşandı. Kadın Doğum Uzmanı İ.B.'nin (58), çok sayıda kadından para alarak 'hamile tedavisi' adı altında sahte işlemler uyguladığı, bir süre sonra bu hastalara 'bebek anne karnında öldü' diyerek sahte kürtaj işlemleri yaptığı iddialarına yönelik soruşturma başlatıldı.

        MAĞDUR KADINLARIN İFADESİ ALINDI

        DHA'da yer alan habere göre harekete geçen Silopi Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 12 mağdurun ifadesini aldı.

        'FETÜS' İLE ANNE DNA'SI EŞLEŞMEDİ

        Ayrıca DNA eşleştirmesi ile şüphelilerin hastalara verdiği fetüslerin (üçüncü gebelik ayı başından doğuma kadarki devre içinde ana rahmindeki canlıya verilen isim) mağdurlara ait olmadığı tespit edildi.

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        ÜÇ KENTTE EŞ ZAMANLI BASKIN

        İ.B.'nin ayrıca kadınlara çeşitli ilaçlar verdiği, bu ilaçların hamilelik testini etkilediği bilirkişi raporunda yer aldı. Soruşturma kapsamında Şırnak, Aydın ve İzmir'de eş zamanlı baskınlar yapıldı.

        DOKTOR CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Doktor İ.B. ile 3 klinik çalışanı, gözaltına alındı. İşlemleri sonrası İ.B. tutuklanırken, diğerleri adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

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        #şırnak
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