'Hamile tedavisi' ve 'kürtaj' dolandırıcılığı... Kadın doğum uzmanı tutuklandı!

Şırnak'ta olay Silopi ilçesinde yaşandı. Kadın Doğum Uzmanı İ.B.'nin (58), çok sayıda kadından para alarak 'hamile tedavisi' adı altında sahte işlemler uyguladığı, bir süre sonra bu hastalara 'bebek anne karnında öldü' diyerek sahte kürtaj işlemleri yaptığı iddialarına yönelik soruşturma başlatıldı.

MAĞDUR KADINLARIN İFADESİ ALINDI DHA'da yer alan habere göre harekete geçen Silopi Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 12 mağdurun ifadesini aldı.

'FETÜS' İLE ANNE DNA'SI EŞLEŞMEDİ Ayrıca DNA eşleştirmesi ile şüphelilerin hastalara verdiği fetüslerin (üçüncü gebelik ayı başından doğuma kadarki devre içinde ana rahmindeki canlıya verilen isim) mağdurlara ait olmadığı tespit edildi. REKLAM