Oscar ödüllü oyuncu Diane Keaton yaşamını yitirdi

Keaton’ın ailesi, ünlü oyuncunun vefatını doğruladı ancak bu zor süreçte gizlilik talebinde bulunarak kamuoyuna ek bir açıklama yapılmayacağını bildirdi. Oscar ödüllü Amerikalı oyuncu Diane Keaton, 79 yaşında hayatını kaybetti.

Sinema tarihine “Annie Hall”, “The Godfather”, “Something’s Gotta Give” ve “Manhattan” gibi unutulmaz filmlerle adını yazdıran Diane Keaton’un, ölümüne kadar Kaliforniya’da yaşadığı belirtildi.

GÖZ KAMAŞTIRICI BİR KARİYER

Keaton, sinemaya ilk adımını 1970 yılında "Aşıklar ve Diğer Yabancılar" filminde attı.

1972'de "Baba" filminde Marlon Brando ve Al Pacino ile başrolü paylaştı. O filmde canlandırdığı Kay Adams-Corleone karakteriyle hafızalara kazındı.

Aynı yıl Keaton, Woody Allen ile "Tekrar Çal, Sam" filminde rol aldı. İkili, kısa bir süre birliktelik yaşadıktan sonra ilişkileri platonik bir boyuta ulaştı.

Ancak bu, ikilinin on yıllar süren iş birliğinin ve ömür boyu sürecek dostluğunun başlangıcıydı.