OSD'den sektöre destek talebi

Türk otomotiv sanayisinde Ocak-Kasım döneminde toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artarak 1 milyon 210 bin 331 adet olarak gerçekleşti. Geçen yılın ilk 11 ayına göre artıya geçen otomobil üretimi ise 717 bin 368 adedi buldu.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, ticari araç grubunda, ilk 11 ayda üretim yüzde 13, ağır ticari araç grubunda yüzde 25 ve hafif ticari araç grubunda yüzde 11 oranında arttı.

Yılın ilk 11 ayında toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 5 oranında artarken, otomobil ihracatındaki artış oranı da yüzde 0.4 olarak gerçekleşti.

Otomotiv sanayisinin 11 aylık performansını değerlendiren Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu, yıl içinde başta yerli sanayinin en önemli ihraç pazarı olan Avrupa’da ve küresel pazarlarda birçok olumsuz gelişmenin eşzamanlı yaşandığına dikkat çekti.

'İHRAÇ PAZARLARINDA TALEP DARALMASI YAŞADIK'

Eroldu, "Mikroçip darboğazı etkileri başta olmak üzere tedarik zinciri sorunları devam ederken, küresel enflasyon ile birlikte ihraç pazarlarında talep daralması yaşadık. Ukrayna-Rusya savaşı enerji arzı ve güvenilirliği ile çeşitli hammadde bulunurluklarını olumsuz etkiledi. Yılı kabaca 1 milyon adet ihracat ve 1.36 milyon adet üretim ile kapatmayı öngörüyoruz" dedi.

2023'ün öngörülmesi zor ve belirsizliklerle dolu bir yıl olacağını kaydeden Eroldu, "IMF Dünyanın Ekonomik Görünümü Raporu’nda 2023 yılı ekonomik büyüme beklentisini yüzde 2.9'dan yüzde 2.7'ye düşürdü. Rapora göre gelecek yıl yüksek enflasyon, ekonomik büyüme sorunları, Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü savaş ve Covid-19 salgınının ekonomi üzerindeki ağır baskının devam edeceği tahmin ediliyor. Raporda küresel ekonominin, para politikasının başarılı bir şekilde ayarlanmasına, Rusya- Ukrayna savaşının seyrine ve Çin'deki gibi salgınla ilgili arz yönlü daha fazla aksama olasılığına bağlı olduğu vurgulanıyor. Haliyle küresel ticaret ortamında etki alanımız dışında olan birçok konu var. Burada önemli gördüğümüz husus, kendi etki alanımızda olan ülkemizin ekonomi ve dış ticaret politikalarının sanayi faaliyetlerini koruyacak yapıda şekillendirilmesidir" ifadelerini kullandı.

'İÇ PAZARIN POTANSİYELİ ORTAYA ÇIKARILMALI'

OSD Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu, otomotiv sanayisinde uzun vadeli planlama ve birçok farklı senaryonun dikkate alınarak faaliyetlerin sürdürüldüğünü de aktararak, "Küresel raporlar önümüzdeki birkaç yılın da zorlu olacağını öngörüyor. Bu dönemi en iyi şekilde geçirmemiz için iç pazarın potansiyelini ortaya çıkaracak ortamın sağlanması, ihraç pazarlarının çeşitlendirilmesi ve mevcut ihraç pazarlarımızda rekabetçiliğimizin korunmasına özen gösterilmesi önem taşıyor" önerilerinde bulundu.

Eroldu, küresel gelişmelerin yerli sanayiye verilecek destekleri her zamankinden daha önemli hale getirdiğine de vurgu yaparak, "Gelecekten beklentimiz, değişen otomotiv ekosisteminde ülkemizin mevcut rekabetçiliğinin korunmasını, geliştirilmesini hedefleyen uzun vadeli planlar üzerine kurulu bir yaklaşım ile ihracatımızı artırmak, öngörülebilir ve büyüyen bir iç pazar oluşturmak ve tüm bunlarla birlikte ülkemize daha fazla yatırım gelmesi için gerekli ortamı oluşturmak. Ülkemiz ekonomisine en çok katma değer sağlayan sanayi kollarından biri olan otomotiv sanayiinin içinden geçilen bu olağanüstü süreçte, korunmaya ve desteklenmeye yönelik kısa ve uzun vadeli politikalar her zamankinden daha da önemli bir hale geldi" diye konuştu.

ÖTV'NİN SIFIRLANMASI GÜNDEME GELMİŞTİ

OSD Başkanı Eroldu'nun açıklamalarına yakından bakıldığında, vurgu yapılan noktaların Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamalar ile örtüştüğü görülüyor.

Hatırlanacak olursa, ODMD, otomotiv sektörünün 'stratejik yol haritası' olarak da lanse edilen bir plan açıklamış ve otomobillere uygulanan Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) 2034'e kadar kademeli bir şekilde sıfırlanmasını önermişti.

10 temel başlık altında detayları açıklanan söz konusu planın hayata geçmesi durumunda, otomotiv pazarının 2034’e kadar 2.25 milyon adede kadar ulaşması bekleniyor.

Pazarın gelişimine bağlı olarak, Türkiye'ye yeni üretim yatırımlarının gelebileceği ifade ediliyor. Böylece, otomotiv ihracatının 2 milyon adede ve 30 milyar dolar seviyelerinden 50 milyar dolara çıkması öngörülüyor.

Tüm bunların sonucunda ise, ODMD projeksiyonuna göre, otomobil ve yan sanayi ihracatlarından yaratılacak dış ticaret fazlası ile cari açığın kapanmasına yılda 10 milyar dolar katkı sağlanması mümkün olabilecek.

Otomotiv sektöründe 1 hafta arayla iki büyük derneğin benzer açıklamalar yapması, sektörde artık köklü bir değişimin beklendiğinin sinyali olarak yorumlanabilir.