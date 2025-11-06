Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'inde!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Ajax'a üç gol atara hat-trick yapan Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, haftanın ilk 11'ine seçildi.
UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftanın takımını açıkladı.
Ajax'a 3 gol atan Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, haftanın takımında yer aldı.
İşte haftanın takımı:
Manuel Neuer (Bayern Münih)
Carlos Augusto (Inter)
Robin Koch (Frankfurt)
Derrick Luckassen (Pafos)
Davide Zappacosta (Atalanta)
Alexis Mac Allister (Liverpool)
Ibrahim Maza (Leverkusen)
Carlos Forbs (Club Brugge)
Phil Foden (Manchester City)
Mikel Merino (Arsenal)