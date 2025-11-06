Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'inde! - Futbol Haberleri

        Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'inde!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Ajax'a üç gol atara hat-trick yapan Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, haftanın ilk 11'ine seçildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2025 - 20:08 Güncelleme: 06.11.2025 - 20:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftanın takımını açıkladı.

        2

        Ajax'a 3 gol atan Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, haftanın takımında yer aldı.

        3

        İşte haftanın takımı:

        Manuel Neuer (Bayern Münih)

        4

        Carlos Augusto (Inter)

        5

        Robin Koch (Frankfurt)

        6

        Derrick Luckassen (Pafos)

        7

        Davide Zappacosta (Atalanta)

        8

        Alexis Mac Allister (Liverpool)

        9

        Ibrahim Maza (Leverkusen)

        10

        Carlos Forbs (Club Brugge)

        11

        Phil Foden (Manchester City)

        12

        Mikel Merino (Arsenal)

        13

        Victor Osimhen (Galatasaray)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail, Lübnan'daki Hizbullah grubuna saldırı başlattı
        İsrail, Lübnan'daki Hizbullah grubuna saldırı başlattı
        Zeka yapay tuzak gerçek
        Zeka yapay tuzak gerçek
        Göçük faciasında yeni tehlike! Çalışmalar durduruldu
        Göçük faciasında yeni tehlike! Çalışmalar durduruldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        6 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        6 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        "Oval Ofis" tabelası tepki çekti
        "Oval Ofis" tabelası tepki çekti
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... Beton dökerken öldüren hata!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... Beton dökerken öldüren hata!
        Kandilli, 6.1'lik Sındırgı'yı kaç saniye önce bildi?
        Kandilli, 6.1'lik Sındırgı'yı kaç saniye önce bildi?
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        "Verilmiş sadakam varmış"
        "Verilmiş sadakam varmış"
        7 ünlüye takipçisizlik kararı
        7 ünlüye takipçisizlik kararı
        FIFA Trump'a barış ödülü verecek mi?
        FIFA Trump'a barış ödülü verecek mi?