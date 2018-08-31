Oskarshamns AIK - Lunds BK maçı rakamları

Oskarshamns AIK ve Lunds BK, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü İsveç 1.Lig Güney maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. Oskarshamns AIK 38 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Lunds BK 30 puanda ve 6. sırada. Ev sahibi Oskarshamns AIK, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Lunds BK son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 444 kodlu maçı oynayanlar; Oskarshamns AIK galibiyet oranı 1.40, beraberlik oranı 3.75, Lunds BK galibiyet oranı 4.60.

Oskarshamns AIK önceki hafta Eskilsminne mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Lunds BK ise IK Oddevold maçında 2-1 yenildi.

Oskarshamns AIK, evinde 5 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 21 gol atıp 11 gol yedi.

Lunds BK ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Lunds BK, 9 gol atarken 10 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ