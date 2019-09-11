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Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince, KOM Daire Başkanlığı'nın koordinesinde ülke genelinde Duman-7 koduyla, yasadışı tütün ve tütün mamulü, makaron, nargile tütünü ve kaçak sigara ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon için düğmeye basıldı.

303 KİLOGRAM TÜTÜN, 26.660 MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

Bu kapsamda, il merkezimizde belirlenen 10 ayrı işyerine eş zamanlı baskın yapıldı. DHA'nın haberine göre, yapılan aramalarda ise 303 kilo tütün, 8 bin 400 adet içi boş makaron, 18 bin 260 adet içi dolu makaron ve 313 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigara ürünlerine imha edilmek üzere el konulurken, işyeri sahipleri hakkında ise yasal işlem yapıldı.