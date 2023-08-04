Osmaniye'de korkutan deprem! 4 Ağustos 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Son dakika deprem haberleri, yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. 4 Ağustos 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesine göre günün ilk saatlerinde Osmaniye Selimiye'de deprem meydana geldi. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...
Türkiye'de ve yakın çevresinde meydana gelen son dakika depremleri, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından her gün yayınlanıyor. Meydana gelen depremlerin saati, merkez üssü, şiddeti ve büyüklüğü güncelleniyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler "Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" sorusuna yanıt arıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan verilere göre 4 Ağustos saat 03:01'de Osmaniye'de deprem oldu. İşte 4 Ağustos 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi...
4 AĞUSTOS DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
4 Ağustos Cuma günü Osmaniye'de deprem meydana geldi.
OSMANİYE'DE KORKUTAN DEPREM!
Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre 4 Ağustos saat 03:01'de Osmaniye Selimiye'de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiç
4 AĞUSTOS KANDİLLİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ