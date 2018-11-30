Edinilen bilgiye göre aralarında husumet bulunan iki aile Osmaniye’de özel hastane içinde karşılaştı. Önce tartışma ile başlayan olay daha sonra silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada silahla vurulan Mustafa Loş , Ahmet Loş , Sefa Loş, Asım Loş yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Osmaniye’de ki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

İHA'nın haberine göre, olay yerine gelen polis ekipleri hastane önünde ve içinde geniş güvenlik tedbirleri aldı.

Olayda gözaltılar var. Soruşturma sürüyor.

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