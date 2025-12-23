Osmaniye'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Osmaniye-Kadirli karayolu Tatarlı köyü kavşağında iki otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada her iki otomobilde bulunan ve yaralanan 3 kişi itfaiyenin yardımıyla araçtan çıkartılarak ambulansla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İHA'nın haberine göre; yaralılardan durumu ağır olan Erdal Babür, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.