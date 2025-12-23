Habertürk
        Osmaniye'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı | Son dakika haberleri

        Osmaniye'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

        Osmaniye Kadirli'de 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 06:06 Güncelleme: 23.12.2025 - 06:06
        Osmaniye'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
        Osmaniye-Kadirli karayolu Tatarlı köyü kavşağında iki otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada her iki otomobilde bulunan ve yaralanan 3 kişi itfaiyenin yardımıyla araçtan çıkartılarak ambulansla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        İHA'nın haberine göre; yaralılardan durumu ağır olan Erdal Babür, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #Osmaniye
        #haberler
        #Kadirli
        #Son dakika haberler
