Osmaniye'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Osmaniye Kadirli'de 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Osmaniye-Kadirli karayolu Tatarlı köyü kavşağında iki otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada her iki otomobilde bulunan ve yaralanan 3 kişi itfaiyenin yardımıyla araçtan çıkartılarak ambulansla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İHA'nın haberine göre; yaralılardan durumu ağır olan Erdal Babür, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.