Eşini boğarak öldüren şüpheli adliyede (2)
TUTUKLANDIOsmaniye'deboşanma aşamasındaki eşi Hayriye Kaya'yı (24) boğarak öldüren Şahin Kaya (31), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDI
Osmaniye'deboşanma aşamasındaki eşi Hayriye Kaya'yı (24) boğarak öldüren Şahin Kaya (31), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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