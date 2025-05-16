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        Osmaniye'de sel temizliği

        OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde dün yaşanan selin ardından suların çekilmesiyle temizlik çalışmaları başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 10:41 Güncelleme: 16.05.2025 - 11:32
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        Osmaniye'de sel temizliği
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        OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde dün yaşanan selin ardından suların çekilmesiyle temizlik çalışmaları başladı.

        İlçede dün etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle Bülbül, Şirinler, Sarıböğsek dereleri ve Savrun çayında taşkınlar meydana geldi. Sel nedeniyle 7 araç, suda sürüklendi. Araçlarında mahsur kalan ve sele kapılan 14 kişi, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. İlçedeki birçok mahallede elektrik kesintileri yaşandı. Sel nedeniyle ölen ya da yaralanan olmazken, araçlar ile bazı ev ve iş yerleri zarar gördü. Yağışların etkisini yitirmesiyle sabah saatlerinde sular çekildi. Belediye ekipleri, çok sayıda personel ve araçla temizlik çalışması başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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