Osmaniye'de depremden 36 saat sonra üç kardeş enkazdan kurtarıldı

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, depremde yıkılan binanın enkazında kalan 3 çocuk, Samsun'dan bölgeye giden Türk Telekom Arama Kurtarma ekibi tarafından 36 saat sonra kurtarıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bölgedeki çalışmalara katılan Samsun Türk Telekom Arama Kurtarma ekibi (Samsun TTAKE) Osmaniye Spor Salonunun karşısındaki binanın enkazında, 36 saat sonra üç çocuğa ulaştı.

Kardeş olduğu öğrenilen 3 çocuk, enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

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