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        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 20 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 11:45 Güncelleme: 28.01.2024 - 11:54
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        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 20 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 22-27 Ocak'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 777,97 gram eroin, 352,84 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram esrar, 15 uyuşturucu hap ve ruhsatsız 3 av tüfeği ele geçirdi.

        Polis ekipleri, 20 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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