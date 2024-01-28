Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 20 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 22-27 Ocak'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 777,97 gram eroin, 352,84 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram esrar, 15 uyuşturucu hap ve ruhsatsız 3 av tüfeği ele geçirdi.

Polis ekipleri, 20 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.