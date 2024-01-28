Osmaniye'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 kişi tutuklandı

Osmaniye'de yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 6 Suriye uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, şüphelendikleri otomobili, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki uygulama noktasında durdurdu.

Araçtaki 6 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiğini tespit eden ekipler, 1 şüpheliyi göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Yabancı uyruklular da İl Göç İdaresi Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

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