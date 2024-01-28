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        Osmaniye'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 kişi tutuklandı

        Osmaniye'de yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 6 Suriye uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 11:39 Güncelleme: 28.01.2024 - 11:39
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        Osmaniye'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 kişi tutuklandı
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        Osmaniye'de yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 6 Suriye uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, şüphelendikleri otomobili, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki uygulama noktasında durdurdu.

        Araçtaki 6 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiğini tespit eden ekipler, 1 şüpheliyi göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

        Yabancı uyruklular da İl Göç İdaresi Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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