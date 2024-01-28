Otomobilden 1'i bagajda, 6 kaçak göçmen çıktı

OSMANİYE´de polisin uygulama noktasında durdurduğu otomobilde, biri bagajda yolculuk yapan 6 göçmen yakalandı. Gözaltına alınan Suriyeli araç sürücüsü Mustafa I., 'göçmen kaçakçılığı' suçundan tutuklandı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, otoyoldaki bir dinlenme tesisi önünde, göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Uygulama sırasında şüphe üzerine bir otomobil durduruldu. Otomobilin arka kısmından sesler gelmesi üzerine yapılan kontrolde, bagajdan Suriye uyruklu kaçak göçmen çıktı. Otomobilde yolculuk yapan 5 Suriyelinin de ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptıkları belirlendi. Otomobil sürücüsü Suriyeli Mustafa I. gözaltına alındı. 6 kaçak göçmen, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresı Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa I., 'göçmen kaçakçılığı' suçundan tutuklandı.