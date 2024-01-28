Osmaniye'de evde çıkan yangın söndürüldü

Osmaniye'de yangın çıkan evde hasar oluştu.

Alibekirli Mahallesi 6. Sokak’taki iki katlı evin 1. katında, ilk belirlemelere göre klimadan kaynaklı yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Osmaniye Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın, evde hasara yol açtı.

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