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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Depremde yitirdiği komşularının isimlerini telefon rehberinden silemiyor

        ÜMİT KAHRIMAN - Osmaniye'de, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarda 400'e yakın kişinin hayatını kaybettiği Esenevler Mahallesi'nin muhtarı Tarık Sesli, yitirdiği komşularının isimlerini telefonunun rehberinde tutmaya devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 11:45 Güncelleme: 29.01.2024 - 12:03
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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Depremde yitirdiği komşularının isimlerini telefon rehberinden silemiyor
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        ÜMİT KAHRIMAN - Osmaniye'de, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarda 400'e yakın kişinin hayatını kaybettiği Esenevler Mahallesi'nin muhtarı Tarık Sesli, yitirdiği komşularının isimlerini telefonunun rehberinde tutmaya devam ediyor.

        Osmaniye'de en çok yıkımın yaşandığı mahallelerden Esenevler'in 15 yıldır muhtarlığını yürüten Tarık Sesli, AA muhabirine, 6 Şubat'taki ilk deprem sonrası hemen mahalleye koştuğunu, 4 büyük binanın yıkıldığını gördüğünü söyledi.

        Ardından başlatılan çalışmalarda çok sayıda canın kurtarıldığını ancak yaşamını yitirenlerin de her birini tanıdığı için çok üzüldüğünü ifade eden Sesli, "1000 dairemiz yıkıldı. 400'e yakın cenazemiz var. Kentte en çok kaybı mahalle olarak biz verdik, hem bina hem de cenaze bakımından." dedi.

        Enkazdan çıkarılan ve sahiplerinin bulunması için kendisine getirilen eşyaları halen sakladığını anlatan Sesli, "Bir de bir bölüm yaptık muhtarlığımıza. Bu eşyaların sergileneceği bir köşemiz olsun istedik. Bizi arayanlar oldu, yakınlarının eşyalarını gelip bulup gidenler oldu. 8 ay boyunca açmadığım bir çantayı geçen gün açtım. İçinden depremde ölen bir ailenin fotoğrafları ve kimlikleri çıktı. O aileyi de yakinen tanıyordum. Çok üzüldüm." diye konuştu.

        - Binalarının yıkımını izlemek isteyenlere canlı yayın açıyor

        Depremlerin ardından yitirilenler kadar başka bölgelere göçenlerin de olduğunu dile getiren Sesli, eski günleri hüzünle andığını, binalar yeniden yapılsa da dostlarını bir daha göremeyeceğini kaydetti.

        Muhtar Sesli, şu ifadeleri kullandı:

        "Rahmetli olanların hepsinin telefonları bende kayıtlı, silemiyorum. Bazen açıp rehberime bakıyorum. Bu insanları her gün görüyordum ve gördükçe mutlu oluyordum. Hepsiyle her gün karşılaşıyorduk, selam veriyorduk, yemek yiyip çay içiyorduk. Dolayısıyla bu deprem çok acı oldu benim için. Ölenlerin hepsini tanıdığım için çok zor oldu. Birinin numarasını ararken ölenlerin isimleriyle karşılaşıyorum rehberimde. Y'ye basıyorum Yılmaz ağabey geliyor, B'ye basıyorum Bülent ağabey geliyor. Silmek istemiyorum, içimden silmek gelmiyor. Sağ kalanların birçoğu taşındı. Yurt dışına giden bile oldu. Onlarla hala görüşüyoruz. Bazıları binalarının enkazını görmek istiyor, onlara çekip atıyorum. Bazıları ağır hasarlı binalarının yıkımını izlemek istiyor, onlara canlı yayın açıyorum. Allah bir daha böyle bir acıyı bize yaşatmasın, tek dileğim bu."

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