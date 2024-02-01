Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Osmaniye'deki afet konutlarının yapımında depremzedeler de çalışıyor

        GÜLSEM ADAM - Osmaniye'de, 6 Şubat depremlerinin ardından yapımına başlanan afet konutlarının bir an önce teslim edilmesi için depremzedelerin de aralarında bulunduğu işçiler, yoğun çaba gösteriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 11:23 Güncelleme: 01.02.2024 - 11:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Osmaniye'deki afet konutlarının yapımında depremzedeler de çalışıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        GÜLSEM ADAM - Osmaniye'de, 6 Şubat depremlerinin ardından yapımına başlanan afet konutlarının bir an önce teslim edilmesi için depremzedelerin de aralarında bulunduğu işçiler, yoğun çaba gösteriyor.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden Osmaniye'de Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) depremzedeler için yapımına başlanan 3 bin 875 konutun inşa süreci aralıksız sürüyor.

        Hem depremi yaşayan hem de çevre bölgelerden gelerek konutların yapımında çalışan yaklaşık 600 işçi, günde iki vardiya halinde çalışıyor.

        - "Devletin desteğiyle kısa sürede çok iyi işler çıkarttık"

        Saha personeli amiri Erol Keskin (57), AA muhabirine, uykudan depremin şiddetiyle uyandığını, duvarların birbirine çarptığını gördüğünü söyledi.

        Çok zor zamandan geçtiklerini aktaran Keskin, bir daha böyle bir felaket yaşamamak için dua ettiklerini dile getirdi.

        Keskin, depremden sonra TOKİ'nin inşaat sahasında çalışmaya başladığını belirterek, şöyle konuştu:

        "Şimdi evler yapıyoruz, çok şükür rabbim bugünleri de gösterdi. Depremi yaşadım ama bir an önce bu evleri yetiştirmek için çok çaba sarf ediyoruz. Gecemizi gündüzümüze kattık. Bu konutları bir an önce bitirip, konteynerde kalan depremzedelerimizin evlerine kavuşması için mücadele veriyoruz. Devletimiz, milletimiz de yanımızda, sağ olsunlar. Bize verilen imkanlarla daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Depremi birebir yaşayan biri olarak söylüyorum, devletin desteğiyle kısa sürede çok iyi işler çıkarttık. Burada çalışmama rağmen, bu kadarını beklemiyordum. Bütün çalışan arkadaşlarımızla konutların yetişmesi için canla başla mücadele ediyoruz."

        - "Benim bayramım depremzedelerin evine girdiği gün olacak"

        Deprem konutlarında çalışan elektrik teknikeri Aslan Yasavul, depremi haber aldığında Ankara'da olduğunu, gönüllü olarak Kahramanmaraş ve Hatay'da konteynerlerin kurulması için çalıştığını ifade etti.

        Depremzedelerin sıcak bir yere kavuşması için büyük bir çaba içinde olduklarını vurgulayan Yasavul, "Elimizden gelenin daha fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Biliyoruz hepsinin kayıpları çok, insanların acılarını, kayıplarını yakından gördüm. O günden itibaren daha fazla daha çalışmam gerektiğini hissettim. Yani kendimden vazgeçtim, aklıma ilk gelen onlar." diye konuştu.

        Yasavul, depremzedeler için bir şeyler yapmaya çalıştığını anlatarak, şunları kaydetti:

        "Bir nebze desteğimiz olsun diye uğraşıyoruz. Onların kimisi annesini, babasını, kimisi yavrularını kaybetti. Bayramlarda izin almak falan aklımızın ucundan geçmedi. 'Bayram var, evimize gidelim, ailelerimize kavuşalım.' düşüncesi hiç olmadı. İlk etapta biz depremzedelerin önce sıcak bir yuvası olsun istiyoruz. Onları mutlu gördüğümüzde, biz daha mutlu oluyoruz. Benim bayramım depremzedelerin evine girdiği gün olacak"

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ramazan Hoca cinayetinde ayrıntılar ortaya çıkıyor!
        Ramazan Hoca cinayetinde ayrıntılar ortaya çıkıyor!
        Suşi ustası teröristler!
        Suşi ustası teröristler!
        Kuzey Kore'deki kamplarından görüntüler
        Kuzey Kore'deki kamplarından görüntüler
        7 kişi ölmüştü! Şoföre 152 yıl... TCDD'den yazı gitmiş
        7 kişi ölmüştü! Şoföre 152 yıl... TCDD'den yazı gitmiş
        Hasarlı tek katlı ev çöktü! 2 can kaybı var
        Hasarlı tek katlı ev çöktü! 2 can kaybı var
        Çiftçilerin eylemi Avrupa'da yayılıyor
        Çiftçilerin eylemi Avrupa'da yayılıyor
        16 yıllık kiracısına 7 kez ateş etti!
        16 yıllık kiracısına 7 kez ateş etti!
        Oyuncak makinesinin içinde mahsur kaldı... Polis kurtardı
        Oyuncak makinesinin içinde mahsur kaldı... Polis kurtardı
        Galatasaray, Assignon'u bitirdi!
        Galatasaray, Assignon'u bitirdi!
        Evi ilaçlattı, bir çocuk öldü, 5 kişi hastanelik oldu
        Evi ilaçlattı, bir çocuk öldü, 5 kişi hastanelik oldu
        AB'deki Ukrayna-Macaristan krizi çözülecek mi?
        AB'deki Ukrayna-Macaristan krizi çözülecek mi?
        Sosyal medya kurbanlarının ailelerinden özür diledi
        Sosyal medya kurbanlarının ailelerinden özür diledi
        Alper Gezeravcı ne zaman, nasıl dönecek?
        Alper Gezeravcı ne zaman, nasıl dönecek?
        Yağış yok... Sıcaklıklar artıyor! Sis, buz, çığ uyarısı
        Yağış yok... Sıcaklıklar artıyor! Sis, buz, çığ uyarısı
        Tek umut yine Semih!
        Tek umut yine Semih!
        Fazla mesaide bilinmesi gerekenler
        Fazla mesaide bilinmesi gerekenler
        2024 kreasyonunu yıldızlar tanıttı
        2024 kreasyonunu yıldızlar tanıttı
        100 yaşını geçen sağlıklı kişilerde görülen sekiz ortak özellik
        100 yaşını geçen sağlıklı kişilerde görülen sekiz ortak özellik
        İsrail savaş kabinesinde ateşkes taslağı
        İsrail savaş kabinesinde ateşkes taslağı
        Enflasyon muhasebesi kimi etkileyecek?
        Enflasyon muhasebesi kimi etkileyecek?

        Benzer Haberler

        Depremde kaybettiği komşularının eşyalarını muhtarlık binasında saklıyor
        Depremde kaybettiği komşularının eşyalarını muhtarlık binasında saklıyor
        Osmaniye'de denetimli serbestlik yükümlüleri, okulda tadilat yaptı
        Osmaniye'de denetimli serbestlik yükümlüleri, okulda tadilat yaptı
        Osmaniye'de depremzedelerin yaşadığı konteyner kentte "100. Yıl Kütüphanesi...
        Osmaniye'de depremzedelerin yaşadığı konteyner kentte "100. Yıl Kütüphanesi...
        Osmaniye'de 593 bin 700 makaron ele geçirildi
        Osmaniye'de 593 bin 700 makaron ele geçirildi
        Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 23 şüpheli tutuklandı
        Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 23 şüpheli tutuklandı
        Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Matis'ten Osmaniye Valisi Yılmaz'a ziyaret
        Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Matis'ten Osmaniye Valisi Yılmaz'a ziyaret