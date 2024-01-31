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        Osmaniye'de denetimli serbestlik yükümlüleri, okulda tadilat yaptı

        Osmaniye'de denetimli serbestlik yükümlüleri, meslek lisesinde boya ve tadilat çalışması gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 18:50 Güncelleme: 31.01.2024 - 18:55
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        Osmaniye'de denetimli serbestlik yükümlüleri, okulda tadilat yaptı
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        Osmaniye'de denetimli serbestlik yükümlüleri, meslek lisesinde boya ve tadilat çalışması gerçekleştirdi.

        Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce, "Bireye Umut, Topluma Güven" projesi kapsamında Kadirli Atatürk Sağlık Meslek Lisesi'nde yenileme işlemi yürütüldü.

        Çalışmaya katılan denetimli serbestlik yükümlüleri, boyadıkları okulun tadilatını yaptı.

        Okuldaki çalışmaları inceleyen Kadirli Cumhuriyet Başsavcısı Ökkeş Alpaslan Karcı, yarıyıl tatilinde eğitim kurumlarındaki eksikleri tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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