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        Osmaniyeli girişimci yetiştirdiği akreplerden ayda 20 gram zehir elde ediyor

        MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye'de girişimci Cafer Gül, kurduğu tesiste yetiştirdiği akreplerden sağdığı zehri, ilaç ve kozmetik sektöründe kullanılması için yurt dışına satmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 14:32 Güncelleme: 26.01.2025 - 14:32
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        Osmaniyeli girişimci yetiştirdiği akreplerden ayda 20 gram zehir elde ediyor
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        MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye'de girişimci Cafer Gül, kurduğu tesiste yetiştirdiği akreplerden sağdığı zehri, ilaç ve kozmetik sektöründe kullanılması için yurt dışına satmayı hedefliyor.

        İş insanı Cafer Gül, 4 yıl önce arkadaşlarının tavsiyesi üzerine yurt dışındaki örneklerinden esinlenerek Kadirli Organize Sanayi Bölgesi'nde akrep yetiştirilen tesis kurdu.

        Tesiste 6 bini yetişkin, 4 bini yavru 10 bin akrep besleyen Gül, ayda bir sağdığı akrep zehrini sıfırın altında 42 derecelik soğutucularda saklıyor.

        Akreplerin bir kısmından ayda ortalama 20 gram zehir alan Gül, bunları ilaç ve kozmetik sanayisinde kullanılmak üzere yurt dışına satmak için girişimlerini sürdürüyor.

        - "Kapasiteyi yükseltmeyi düşünüyoruz"

        Cafer Gül, AA muhabirine, daha önce inşaat sektöründe faaliyet gösterdiğini anlattı.

        Arkadaşının tavsiyesi ve biraz da merakı üzerine akrep yetiştiriciliği işine girdiğini belirten Gül, Tarım ve Orman ile Sağlık bakanlıklarından gerekli izinleri alarak 1000 metrekarelik tesisi kurduğunu söyledi.

        Gül, 4 çalışanın bulunduğu tesisinde, şu an kara akrep" (Androctonus Crassicauda) ile "sarı akrep" (Leiurus abdullahbayrami) cinslerinden toplam 10 bin hayvanın bulunduğunu dile getirdi.

        Tesisindeki akreplerin ayda bir sağımını yaptıklarını anlatan Gül, elde ettikleri zehri de soğutucularda muhafaza ettiklerini belirtti.

        Akrep zehrinin ilaç ve kozmetik sanayisinde kullanıldığını vurgulayan Gül, "Akrepleri, en güzel ve standartlara uygun şekilde, doğal ortamında yetiştirmeye çalışıyoruz. Şu an ayda 20 gram kadar üretim yapabiliyoruz ama bu kapasiteyi yükseltmeyi düşünüyoruz. Yerimiz de olanağımız da var. Üretim kapasitemizi 50 bin akrebe kadar çıkarmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

        Gül, elde ettikleri zehri yurt dışına satmak için girişimleri sürdürdüklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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