Bakan Kurum: Kentsel dönüşüm, bir milli güvenlik meselesidir

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Kentsel dönüşüm, bir milli güvenlik meselesidir ve bunun için de bu mücadeleyi topyekun yapmalıyız. Sizlerin vasıtasıyla buradan evleri riskli yapı olarak belirlenen tüm vatandaşlarımıza bir çağrı yapmak istiyorum. Gelin, hep birlikte evlerimizi, iş yerlerimizi afetlere karşı dayanıklı hale getirelim, dün Konya'da yaşadığımız gibi benzer acıları bir daha yaşamayalım" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir dizi ziyaret ve toplantıya katılmak için Osmaniye'ye geldi. Bakan Kurum, yapımı tamamlanan Akyar TOKİ Deprem Konutları'nı ziyaret edip, depremzede ailelerle buluştu. Burada basın açıklaması yapan Bakan Kurum, Bolu Kartalkaya'daki yangında ve Konya'da çöken evde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralananlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

'VATANDAŞLARIMIZDAN DESTEK BEKLİYORUM'

Bakan Kurum, "3 kardeşimizi kurtardık, 2 kardeşimizin de maalesef cansız bedenine ulaştık. Tabii binanın yıkılmadan önce büyük bir kısmının boşaltılması burada çok daha büyük bir facianın yaşanmasını önlemiştir. Burada bir konuya özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Çünkü bu acı olay, bizlere bir kez daha kentsel dönüşümün ne kadar hayati bir mesele olduğu göstermiştir. Kentsel dönüşüm, bir milli güvenlik meselesidir ve bunun için de bu mücadeleyi topyekun yapmalıyız. Sizlerin vasıtasıyla buradan evleri riskli yapı olarak belirlenen tüm vatandaşlarımıza bir çağrı yapmak istiyorum. Gelin, hep birlikte evlerimizi, iş yerlerimizi afetlere karşı dayanıklı hale getirelim, dün Konya'da yaşadığımız gibi benzer acıları bir daha yaşamayalım. Tek bir canımızı daha o çürümüş binaların enkazından çıkarmayalım. Tüm vatandaşlarımızdan bu konuda azami hassasiyet göstermesini, kentsel dönüşümü asla ertelememesini rica ediyorum. Bu konuda vatandaşlarımızdan destek bekliyorum. Çünkü biliyoruz ki; kentsel dönüşümü ertelemek bize yeni acılar dışında başka hiçbir şey getirmez. Bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

'11 İLİMİZİN HER YERİNDE CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORUZ'

Bakan Kurum, "Dün Malatya'mızda, Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle hakikaten çok özel bir gün, heyecan dolu bir gün yaşadık. Annelerimizin, yavrularımızın mutluluğuna ortak olduk. Osmaniye'mizden bir kez daha, yeni yuvalarımız hayırlı olsun diyorum. Bizim zaten göreve geldiğimiz ilk günden bu yana, depremzede kardeşlerimize verdiğimiz söz buydu. Her vesileyle 'Daima yanınızdayız, konutlar teslim edilene kadar da yanınızda olmaya devam edeceğiz' dedik. Dün de bu sözümüzü tuttuk ama durmuyoruz. Yeni sevinçler, yeni mutluluklar yaşamak için 11 ilimizin her yerinde canla başla çalışıyoruz. Şu anda depremden yara alan 11 ilimizden biri olan, Türk-İslam medeniyetinin en kıymetli hazinelerinden olan Osmaniye'deyiz. Osmaniye'miz tarihin her döneminde olduğu gibi asrın felaketinde de vatan sevgisiyle, kardeşliğiyle milletimizin yüz akı olmuştur. Hamdolsun şu an hem Osmaniye'de hem de tüm deprem bölgesinde yapımı başlamayan tek konut bırakmadık. Hak sahiplerine teslim edeceğimiz yuvalarımızın yüzde 100'ünün, 453 bin yuvamızın yapımını başlattık. Dünkü konuşmamda altını çizmiştim. Şu anda burada, yarım milyona yakın konuttan söz ediyoruz, bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde alanı yeniden inşa ediyoruz. Üstelik sadece konut yapmıyor; deprem bölgesini parkıyla, bahçesiyle, okuluyla, camisiyle; ticareti, sanayisi, tarihi ve kültürüyle; bir bütün halinde, topyekun ayağa kaldırıyoruz. Bu noktada, bugüne kadar çok az konuşulan bir hususun altını da önemle çizmek istiyorum. Bugün deprem bölgesinde; toplum uzunluğu 11 bin kilometreyi aşan bir içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattını yeniliyoruz. Büyüklüğün anlaşılması için bir karşılaştırma yapmak istiyorum. Türkiye'nin çevre uzunluğu yaklaşık 11 bin kilometredir. Bugün, deprem bölgesinde Türkiye'nin çevre uzunluğu kadar büyük bir altyapı faaliyetine imza atıyoruz" diye konuştu.

'4 BİN 881 KONUT VE İŞ YERİNİN YAPIMINA HIZLA DEVAM EDİYORUZ'

Bakan Kurum, "Osmaniye'de toplamda 7 bin 337 konut ve iş yerimize kardeşlerimize teslim ettik. Bu da hak sahibi vatandaşımız açısından baktığımızda yaklaşık konutlarımızın yüzde 70'e yakınının teslim edildiği anlamına geliyor. Kalan 4 bin 881 konut ve iş yerinin yapımına hızla devam ediyoruz. Hatırlayacaksınız bir önceki ziyaretimizde, 'Osmaniyeli kardeşlerimiz ne isterse onu yaparız, yeter ki gönülleri razı olsun' demiştik. Ardından vatandaşlarımızın talep ettiği çalışmayı hızlıca başlatmış; Esenevler İstasyon Caddesi'ndeki rezerv yapı alanımızın sınırlarını yeniden değerlendirmiştik. Yine İstasyon Caddemizde, Toprak Mahsulleri Ofisi'ne ait olan arsanın da yaklaşık 10 dönümlük kısmını, depremde en çok can kaybının yaşandığı Bilge Sitesi'nin bulunduğu alanı rezerv yapı alanına dahil ettik. İnşallah 30 Ocak’ta buradaki dönüşüm projesini de başlatıyoruz. Yeni yuva ve iş yerlerimizin şimdiden Osmaniye'mize ve hak sahibi afetzede kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.