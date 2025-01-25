Bakan Kurum: Kentsel dönüşüm, bir milli güvenlik meselesidir

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Kentsel dönüşüm, bir milli güvenlik meselesidir ve bunun için de bu mücadeleyi topyekun yapmalıyız. Sizlerin vasıtasıyla buradan evleri riskli yapı olarak belirlenen tüm vatandaşlarımıza bir çağrı yapmak istiyorum. Gelin, hep birlikte evlerimizi, iş yerlerimizi afetlere karşı dayanıklı hale getirelim, dün Konya'da yaşadığımız gibi benzer acıları bir daha yaşamayalım" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir dizi ziyaret ve toplantıya katılmak için Osmaniye'ye geldi. Bakan Kurum, yapımı tamamlanan Akyar TOKİ Deprem Konutları'nı ziyaret edip, depremzede ailelerle buluştu. Burada basın açıklaması yapan Bakan Kurum, Bolu Kartalkaya'daki yangında ve Konya'da çöken evde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralananlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

'VATANDAŞLARIMIZDAN DESTEK BEKLİYORUM'

Bakan Kurum, "3 kardeşimizi kurtardık, 2 kardeşimizin de maalesef cansız bedenine ulaştık. Tabii binanın yıkılmadan önce büyük bir kısmının boşaltılması burada çok daha büyük bir facianın yaşanmasını önlemiştir. Burada bir konuya özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Çünkü bu acı olay, bizlere bir kez daha kentsel dönüşümün ne kadar hayati bir mesele olduğu göstermiştir. Kentsel dönüşüm, bir milli güvenlik meselesidir ve bunun için de bu mücadeleyi topyekun yapmalıyız. Sizlerin vasıtasıyla buradan evleri riskli yapı olarak belirlenen tüm vatandaşlarımıza bir çağrı yapmak istiyorum. Gelin, hep birlikte evlerimizi, iş yerlerimizi afetlere karşı dayanıklı hale getirelim, dün Konya'da yaşadığımız gibi benzer acıları bir daha yaşamayalım. Tek bir canımızı daha o çürümüş binaların enkazından çıkarmayalım. Tüm vatandaşlarımızdan bu konuda azami hassasiyet göstermesini, kentsel dönüşümü asla ertelememesini rica ediyorum. Bu konuda vatandaşlarımızdan destek bekliyorum. Çünkü biliyoruz ki; kentsel dönüşümü ertelemek bize yeni acılar dışında başka hiçbir şey getirmez. Bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

'11 İLİMİZİN HER YERİNDE CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORUZ'